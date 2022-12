L’économie chinoise a faibli avant le changement majeur de politique de Covid, les ventes au détail et les données sur le chômage montrent

Hong Kong

CNN

La fin des restrictions pandémiques en Chine finira par inaugurer un fort rebond économique alors que le pays apprend à vivre avec le virus Covid, selon les économistes, même si une multitude de données ont montré une chute de l’activité commerciale en novembre.

Les ventes au détail ont diminué de 5,9 % le mois dernier par rapport à il y a un an, selon le Bureau national des statistiques. Il s’agit de la pire contraction des dépenses de détail depuis mai, lorsque les verrouillages généralisés de Covid ont frappé l’économie.

La production industrielle n’a augmenté que de 2,2 % en novembre, soit moins de la moitié de la croissance d’octobre. L’investissement dans le secteur immobilier, qui représente jusqu’à 30 % du PIB chinois, plongé par 9,8 % au cours des 11 premiers mois de l’année. Les ventes immobilières en valeur ont chuté de plus de 26 %.

Le chômage s’est aggravé, atteignant 5,7% le mois dernier, le plus haut niveau en six mois.

La crise économique de novembre s’est produite avant que Pékin n’annule ses restrictions répressives en cas de pandémie au début du mois. Les principaux dirigeants ont signalé lors d’une réunion politique clé la semaine dernière qu’ils se concentreraient à nouveau sur la croissance et rechercheraient un redressement de l’économie l’année prochaine.

“Les données de novembre devraient être le dernier lot endommagé par le zéro-Covid”, ont écrit Wei Yao et Michelle Lam, économistes pour Société Générale, dans une note de recherche.

Mais ce pourrait être le deuxième trimestre de 2023 avant que la fin plus tôt que prévu des restrictions de Covid ne déclenche une reprise robuste. Il existe toujours un risque de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de baisse de la demande alors que les épidémies de Covid balayent une population à immunité limitée, ont-ils déclaré.

Les économistes s’attendent généralement à ce que la croissance s’effondre entre 2,8% et 3,2% cette année, l’un des niveaux les plus bas depuis 1976, lorsque la mort de l’ancien dirigeant Mao Zedong a mis fin à une décennie de tumulte social et économique.

Mercredi, deux des principaux organes dirigeants du pays, le Comité central du Parti communiste et le Conseil d’État, ont publié un plan stratégique pour accroître la demande intérieure et stimuler la consommation et l’investissement. jusqu’en 2035.

De nombreuses banques d’investissement sont depuis devenues plus optimistes quant aux perspectives de la Chine. Goldman Sachs a relevé jeudi son estimation de croissance pour 2023 à 5,2% contre 4,5%, affirmant qu’il s’attendait à ce que la consommation et les services démarrent à terme. société Générale a révisé à la hausse son estimation de croissance pour 2023 à 5,3 %, tandis que Morgan Stanley a relevé sa prévision à 5,4 %.

Tous ont cité le rythme plus rapide de la réouverture et la poursuite des mesures de relance de Pékin. Le ralentissement économique de novembre a été l’une des principales raisons pour lesquelles Pékin a fait marche arrière, ont-ils déclaré.

“La chute de l’économie est probablement l’un des facteurs à l’origine du pivot politique à la fois du zéro-Covid et de l’immobilier”, a déclaré Larry Hu, économiste en chef pour la Chine au groupe Macquarie. À la mi-novembre, Pékin a déployé des mesures radicales pour sauver le secteur immobilier en difficulté du pays.

“Ensuite, il s’avère que la sortie du zéro-Covid a été beaucoup plus rapide que prévu”, a déclaré Hu, ajoutant que cela ouvrirait la voie à un fort rebond économique l’année prochaine.

Trois ans de fermetures, de tests de masse et de quarantaines ont attisé la colère du public et imposé d’énormes dettes aux gouvernements locaux à travers le pays.

L’assouplissement brutal des restrictions de Covid ce mois-ci a provoqué une propagation rapide des infections, plongeant l’économie dans le désarroi. Les craintes de contracter le virus ont éloigné les gens de la rue, perturbant les lieux de travail et les activités commerciales.

Les restaurants et les magasins vides sont monnaie courante, tandis que les usines ont du mal à obtenir suffisamment de main-d’œuvre et de matières premières. Pour de nombreux analystes, ce sont des problèmes à court terme que la Chine doit endurer avant d’apprendre finalement à vivre avec Covid.

“Nous estimons que la migration entrante autour des vacances du Nouvel An chinois fin janvier pourrait entraîner une propagation sans précédent de Covid et de graves perturbations de l’économie”, selon les analystes de Nomura. “Nous continuons à avertir que la route vers une réouverture complète peut encore être douloureuse et cahoteuse.”

Le pays est aux prises avec d’autres défis.

Une crise a englouti l’énorme marché immobilier chinois depuis l’année dernière, lorsque certains promoteurs de premier plan ont fait défaut sur leur dette en raison d’une pénurie de liquidités déclenchée pour la première fois par une répression réglementaire des emprunts excessifs. Le problème s’est aggravé cet été lorsque des acheteurs de maisons en colère ont refusé de payer des hypothèques sur des maisons inachevées, perturbant les marchés financiers et suscitant des craintes de contagion.

Depuis lors, les autorités ont exhorté les banques à augmenter le soutien aux prêts pour les promoteurs afin qu’ils puissent mener à bien les projets. Ils ont également réduit les taux d’intérêt pour restaurer la confiance des acheteurs.

Mais alors que la crise immobilière persistait, les acheteurs ont reculé en raison de la faiblesse de l’économie et des restrictions strictes de Covid.

En novembre, les ventes des 100 plus grands promoteurs immobiliers se sont contractées de 34,4 % par rapport à il y a un an, selon une enquête privée de la China Index Academy, l’une des principales sociétés de recherche immobilière. Leurs ventes ont chuté de 42 % depuis le début de l’année.

“La contraction de l’immobilier s’est encore aggravée en novembre”, ont déclaré les analystes de Nomura. La croissance de l’investissement immobilier a chuté à un creux historique en novembre, ont-ils déclaré.

La détérioration des relations américano-chinoises était également considérée comme un risque majeur pour l’économie chinoise.

En octobre, l’administration Biden a dévoilé un vaste ensemble de contrôles à l’exportation interdisant aux entreprises chinoises d’acheter des puces avancées et des équipements de fabrication de puces sans licence. Les règles restreignent également la capacité des citoyens américains ou des détenteurs de cartes vertes à soutenir le “développement ou la production” de puces dans certaines usines de fabrication en Chine.

“Il est possible que des mesures plus restrictives viennent de l’Occident pour contenir le secteur manufacturier chinois, déclenchant un découplage supplémentaire”, ont déclaré les analystes de Natixis, ajoutant que ces mesures restrictives entraverait également la croissance potentielle à long terme de la Chine.