L’économie canadienne s’est développée – à peine – en août, selon les nouveaux chiffres du PIB

L’économie canadienne a poursuivi sa croissance modeste en août, affichant une croissance de 0,1 % du produit intérieur brut réel.

Dans un rapport publié vendredi, Statistique Canada a déclaré que la croissance des industries productrices de services a été compensée par une baisse des industries productrices de biens.

Le rapport indique que l’activité de vente au détail a rebondi après être tombée à son niveau de décembre 2021 en juillet.

Le commerce de gros, l’agriculture et le secteur public ont également augmenté en août.

Parallèlement, le secteur de la construction s’est contracté pour le cinquième mois consécutif. Le rapport note que si la construction résidentielle a diminué pour la quatrième fois en cinq mois, l’activité en août était toujours supérieure de 8% au niveau pré-pandémique de février 2020.

La fabrication et l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz se sont également contractées en août.

Statistique Canada a déclaré que ses estimations préliminaires suggèrent que le PIB réel a augmenté de 0,1 % en septembre.

Une première estimation du PIB du troisième trimestre indique également un taux de croissance annualisé de 1,6 % pour la période de juillet à septembre, en baisse par rapport à un rythme annuel de 3,3 % au deuxième trimestre.

Les dernières données surviennent alors que les craintes d’une récession imminente augmentent en réponse à la hausse rapide des taux d’intérêt cette année.

La Banque du Canada a relevé ses taux d’intérêt depuis mars en réponse à une inflation élevée depuis des décennies. La banque centrale soutient que l’économie est en surchauffe, ce qui signifie que la demande dépasse l’offre.

La hausse des coûts d’emprunt devrait ralentir les dépenses des consommateurs et des entreprises et, par conséquent, ralentir le rythme de croissance des prix.

Selon son dernier rapport sur la politique monétaire, la Banque du Canada prévoit que l’économie stagnera vers la fin de l’année et au début de 2023.

“Bien que la publication des données d’aujourd’hui soit encourageante, le récit global d’une économie canadienne en ralentissement n’a pas changé”, a déclaré l’économiste de la Banque TD, James Orlando. “Compte tenu de l’inflation élevée et de l’impact décalé des taux d’intérêt plus élevés, nous en constatons l’effet dans le secteur des biens et nous nous attendons à voir la même chose du côté des services à l’avenir.”