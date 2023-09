L’économie canadienne était stable en juillet, selon les nouveaux chiffres du PIB de Statistique Canada

Le produit intérieur brut du Canada est resté essentiellement inchangé en juillet, le secteur des services ayant légèrement progressé tandis que les industries productrices de biens ont diminué.

Statistique Canada a rapporté vendredi que la valeur totale de l’ensemble de l’économie canadienne est restée essentiellement inchangée au cours du mois, avec une croissance de zéro pour cent. Les économistes s’attendaient à une légère expansion d’environ 0,1 pour cent.

Le secteur manufacturier a reculé de 1,5 pour cent, sa plus forte contraction depuis plus de deux ans.

L’agriculture et la foresterie, le transport et l’entreposage, la vente au détail et les services professionnels ont également diminué.

Du côté positif du grand livre, la plus grande source de vigueur a été le secteur minier, pétrolier et gazier, qui a rebondi après avoir connu des déclins en juin en raison des incendies de forêt. L’extraction minière et l’exploitation en carrière ont augmenté de 4,2 pour cent, tandis que l’extraction de pétrole et de gaz a augmenté de 1,5 pour cent.

Les chiffres du PIB pour juillet ont été plus faibles que ce à quoi les économistes s’attendaient, et les premiers indicateurs pour août semblent similaires, les chiffres préliminaires montrant une expansion de 0,1 pour cent. C’est moins que les 0,2 pour cent attendus.

« Les dernières données suggèrent que le troisième trimestre connaît peu ou pas de croissance de l’économie », a déclaré Royce Mendes, économiste chez Desjardins. « Le ralentissement de l’économie devrait donner aux banquiers centraux l’assurance que leur remède agit lentement… Par conséquent, nous continuons de nous attendre à ce que la Banque du Canada reste à l’écart pour le reste de l’année. »