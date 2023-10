L’agence fédérale chargée d’assurer une saine concurrence entre les entreprises au Canada affirme qu’elle est moins forte qu’avant.

C’est le principal point à retenir de un nouveau rapport par le Bureau de la concurrence du Canada, publié jeudi, qui a suivi la concurrence dans divers secteurs de l’économie canadienne et son évolution entre les années 2000 et 2020.

En examinant des données granulaires sur les bénéfices, la création d’entreprises et d’autres mesures de Statistique Canada et de divers autres ministères gouvernementaux, le rapport a révélé que «l’intensité concurrentielle» globale du Canada – le niveau auquel les entreprises se font concurrence pour gagner de l’argent des consommateurs – a chuté. les années.

Cela signifie qu’au lieu de faire face à plus de concurrence, les industries qui étaient très concentrées en 2000 l’étaient encore plus, entre moins de mains, en 2020, selon le rapport. Et le nombre d’industries considérées comme très concentrées a également augmenté.

Les riches deviennent de plus en plus riches

Les plus grandes entreprises sont encore moins confrontées aux difficultés rencontrées par les petits nouveaux entrants qu’auparavant, et même le nombre de nouveaux entrants dans l’ensemble des secteurs a diminué.

Les riches s’enrichissent également, car le rapport révèle que les bénéfices et les marges ont tous deux augmenté au cours des 20 dernières années – en particulier dans les entreprises qui étaient déjà très rentables au départ.

« Le résultat de cette baisse de l’intensité concurrentielle est que les consommateurs et les entreprises ont vu moins d’avantages qu’une économie plus compétitive a à offrir, tels que des prix plus bas, un plus grand choix et plus d’innovation », a déclaré le bureau dans un communiqué.

REGARDER | Il faut faire davantage pour aider à redresser l’industrie alimentaire du Canada :

Appel à plus de concurrence pour lutter contre la flambée des prix des produits alimentaires Vidéo en vedetteUn nouveau rapport révèle qu’il y a un manque de concurrence dans le secteur de l’épicerie et que les consommateurs en paient le prix. À l’heure actuelle, seuls cinq grands acteurs dominent le marché au Canada.

Bien que le rapport manque de détails concrets sur la façon de résoudre le problème et d’inverser la tendance, le bureau a déclaré en termes généraux que ce qui est le plus nécessaire est une « approche pangouvernementale » pour favoriser la concurrence. Et une refonte des lois sur la concurrence qui permettrait au bureau de faire davantage pour aider.

C’est quelque chose que le Bureau a déjà demandé, plus récemment dans un rapport sur l’industrie alimentaire du Canada, qui a révélé que dans l’ensemble, le secteur n’est pas aussi compétitif qu’il pourrait l’être et que les consommateurs paient en conséquence des prix plus élevés.

Parmi les changements législatifs demandés précédemment par le bureau figure la possibilité d’obliger les entreprises à fournir des informations privilégiées sur demande. Actuellement, le système est essentiellement volontaire.

« Nos conclusions soulignent en outre la nécessité de moderniser les lois canadiennes sur la concurrence et d’adopter une approche pangouvernementale pour promouvoir la concurrence », a déclaré le commissaire à la concurrence du Canada, Matthew Boswell, dans un communiqué de presse.

« Sans l’adoption de politiques favorables à la concurrence, le Canada risque de continuer sur la voie d’un déclin de l’intensité concurrentielle. Prendre des mesures pour accroître la concurrence entraînera une baisse des prix et rendra la vie plus abordable pour les Canadiens.