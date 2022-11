L’économie canadienne crée 108 000 emplois en octobre, selon StatCan

OTTAWA –

L’économie canadienne a ajouté 108 000 emplois en octobre, annulant une grande partie des pertes observées au cours des derniers mois.

Dans sa dernière enquête sur la population active, Statistique Canada a déclaré vendredi que le taux de chômage du mois dernier était resté stable à 5,2 %, alors que de plus en plus de Canadiens cherchaient du travail.

Le gain d’emplois survient après quatre mois de pertes d’emplois ou de faible croissance de l’emploi.

Cela va également à l’encontre des craintes bouillonnantes que l’économie canadienne se dirige vers une éventuelle récession à mesure que les taux d’intérêt augmentent.

L’emploi a augmenté dans un large éventail de secteurs en octobre, menés par la fabrication, la construction et les services d’hébergement et de restauration.

Pour le cinquième mois consécutif, les salaires ont augmenté sur une base annuelle. Par rapport à il y a un an, les salaires en octobre ont augmenté de 5,6 %.

Cependant, avec un taux d’inflation annuel de 6,9 ​​% en septembre, de nombreux Canadiens ont perdu leur pouvoir d’achat au cours de la dernière année.

Le rapport souligne que les salariés à haut salaire étaient plus susceptibles de connaître une augmentation de salaire au cours de la dernière année que les salariés à faible salaire.

Parmi les travailleurs qui ont été avec leur employeur au cours des douze derniers mois, près des deux tiers des travailleurs gagnant plus de 40 $ l’heure ont obtenu une augmentation. En comparaison, la moitié des travailleurs gagnant moins de 20 $ de l’heure ont vu leur salaire augmenter.

Le taux d’emploi des immigrants canadiens âgés de 15 ans et plus a atteint un niveau record en octobre à 62,2 %.

Alors que l’inflation a atteint cette année des niveaux jamais vus depuis quatre décennies, le rapport a sondé les Canadiens sur leur situation financière. Plus du tiers des Canadiens ont dit qu’ils trouvaient difficile ou très difficile de répondre à leurs besoins financiers. Il y a deux ans, un peu plus d’un Canadien sur cinq faisait état des mêmes difficultés.

Les travailleurs des services d’hébergement et de restauration, du commerce de détail et du transport et de l’entreposage étaient parmi les plus susceptibles de déclarer des difficultés financières.

Les salaires dans les services d’hébergement et de restauration ainsi que dans le commerce de détail sont inférieurs à la moyenne nationale et les travailleurs de ces industries sont plus susceptibles d’être employés à temps partiel.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 novembre 2022