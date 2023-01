L’économie britannique surprend la croissance – mais la récession est toujours considérée comme inévitable

“La production des services destinés aux consommateurs a augmenté de 0,4 % en novembre 2022, après une croissance de 1,5 % (révisée à la hausse par rapport à une croissance de 1,2 % dans notre publication précédente) en octobre 2022 ; la plus grande contribution à la croissance est venue des activités de restauration et de boissons. dans un mois où la Coupe du Monde de la FIFA a commencé”, a déclaré l’ONS dans son rapport vendredi.

Le troisième trimestre de 2022 a connu une contraction de 0,3 %, mais après une expansion de 0,5 % du PIB réel mensuel en octobre et la croissance surprise de 0,1 % en novembre, une récession technique (deux trimestres consécutifs de croissance négative) semble avoir été évitée pour l’instant .

LONDRES – Le PIB britannique a augmenté de 0,1% en novembre, selon de nouvelles données vendredi de l’Office for National Statistics, défiant les attentes des économistes et réduisant la probabilité que la Grande-Bretagne entre en récession technique au quatrième trimestre.

L’essor des services a apparemment compensé une partie de l’impact négatif des grèves de masse à travers le Royaume-Uni, en particulier dans les secteurs ferroviaire et postal.

“Bien que l’impact direct des grèves des postiers et des cheminots puisse être observé dans les secteurs du transport ferroviaire et des activités postales et de messagerie, nous ne sommes pas en mesure d’isoler l’impact de ces grèves d’autres facteurs dans l’ensemble de l’économie”, a déclaré l’ONS. .

“Cependant, des preuves anecdotiques suggèrent que cette action revendicative a eu un impact sur un large éventail d’industries, par exemple le commerce de gros et la fabrication et la réparation de bijoux.”

“La contraction économique est en cours”

Malgré la surprise mensuelle positive, l’ONS a noté que le PIB avait diminué de 0,3 % au cours des trois mois précédant la fin novembre, et les économistes ont déclaré que la récession pourrait simplement être retardée plutôt qu’évitée.

“Les données d’aujourd’hui peuvent difficilement dissimuler la probabilité que, même si les conditions de récession peuvent être peu profondes, une contraction économique est en cours”, a déclaré Jeremy Batstone-Carr, stratège européen chez Raymond James.

“De plus, les effets du resserrement monétaire de la Banque doivent encore se répercuter pleinement sur l’économie. Avec l’augmentation de l’impôt sur les sociétés à 25 % et l’expiration de la réduction d’impôt sur les nouveaux investissements, l’économie ne fera que se contracter davantage.”

La Banque d’Angleterre a prévu que l’économie britannique connaîtra au moins une récession de quatre trimestres, la plus longue jamais enregistrée.

“La production a chuté de 0,2%, ce qui suggère que, si le quatrième trimestre dans son ensemble peut désormais afficher une croissance modeste, les perspectives d’avenir restent difficiles, d’autant plus que la consommation de services devrait être réduite à mesure que la crise du coût de la vie s’intensifie cette année”, Stuart Cole, macro-économiste en chef chez Equiti Capital, a déclaré à CNBC par e-mail vendredi.