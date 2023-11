L’économie britannique stagne alors que les taux d’intérêt élevés font des ravages

Plus profondément dans les chiffres : Le logement traîne à mesure que les taux augmentent.

Après avoir fait preuve d’une résilience inattendue cette année malgré la hausse du coût de la vie, l’économie britannique s’est considérablement affaiblie. Le secteur des services s’est contracté au dernier trimestre, les taux d’intérêt les plus élevés depuis 2008 ayant pesé sur le secteur du logement.

L’industrie manufacturière s’est également effondrée, tandis que les réparations ont contribué à compenser la baisse des nouveaux travaux dans le secteur de la construction.

Selon la répartition mensuelle du PIB établie par l’agence des statistiques, l’économie a progressé de 0,2 pour cent en septembre, soit un peu plus qu’en août, après une baisse de 0,6 pour cent en juillet.

Comparaisons internationales : une Europe stagnante et des États-Unis forts.

La faiblesse de l’économie britannique reflète la stagnation de l’Europe, où les économies de la zone euro se sont contractées de 0,1 pour cent au troisième trimestre. L’Allemagne, la plus grande économie du bloc, a de justesse évité une récession, les entreprises étant frappées par les prix élevés de l’énergie et la faible demande de biens industriels. Dans toute la région, les taux d’intérêt élevés destinés à faire baisser l’inflation affaiblissent l’activité économique, avec une baisse de la demande de prêts et un ralentissement des dépenses de consommation.

Cela contraste avec la situation aux États-Unis, où l’économie connaît une forte croissance et défie les attentes d’un ralentissement provoqué par des taux d’intérêt élevés. Au contraire, le ralentissement de l’inflation et la résilience du marché du travail ont renforcé la confiance des consommateurs dans leurs dépenses.

Les perspectives : pas de croissance, mais pas de récession.

L’économie britannique ne devrait pas sombrer dans une récession, selon la Banque d’Angleterre, mais elle évitera cette distinction de justesse. La banque centrale prévoit que le PIB n’augmentera que de 0,1 % au cours des trois derniers mois de l’année, puis qu’il stagnera tout au long de 2024 et au début de 2025.

Ces mauvaises perspectives s’expliquent par les taux d’intérêt élevés, qui devraient peser de plus en plus lourdement sur l’économie. Jusqu’à présent, moins de la moitié de l’effet total de la hausse des taux a été ressenti, estime la banque centrale, et les décideurs politiques s’attendent à ce que les effets restrictifs se déplacent du marché immobilier vers les investissements des entreprises et les dépenses de consommation.

Citable : « J’avance très lentement. »

Les économistes de l’Institut national de recherche économique et sociale, un institut de recherche indépendant, ont déclaré cette semaine qu’ils s’attendaient à une croissance économique « lente » cette année et l’année prochaine, mais à une activité légèrement plus forte que ce que prévoit la Banque d’Angleterre.

“L’essentiel ici est que le Royaume-Uni stagne presque, progressant très lentement”, a déclaré Stephen Millard, directeur adjoint de l’institut, “et les chiffres précis sont presque hors de propos”. Environ cinq millions de personnes appartenant aux groupes à faible revenu ne verront pas leur niveau de vie revenir aux niveaux d’avant la pandémie avant 2026, prévoit l’institut.

Et ensuite : Le gouvernement met en œuvre des efforts pour soutenir l’économie.

Jeremy Hunt, le chancelier de l’Échiquier, annoncera des mises à jour du budget du pays plus tard ce mois-ci, qui, selon lui, se concentreront sur « la façon dont nous pouvons redonner à l’économie une croissance saine » grâce à l’investissement privé et en encourageant davantage de personnes à retourner au travail.

Mais M. Hunt ne devrait pas apporter de changements substantiels aux impôts ou aux dépenses en raison des contraintes imposées par une autre de ses priorités : réduire la dette nationale en pourcentage du PIB.

Même s’il semble que les finances publiques du pays soient en meilleure forme que prévu, la plupart des analystes s’attendent à ce que M. Hunt attende à l’approche des prochaines élections, qui doivent avoir lieu d’ici janvier 2025, pour proposer des adoucisseurs budgétaires. Mais les économistes de l’Institut national de recherche économique et sociale ont exhorté le gouvernement à augmenter de manière significative et urgente les investissements publics, notamment dans les infrastructures et le logement.