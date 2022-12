L’économie britannique s’est contractée plus que prévu au troisième trimestre

LONDRES (AP) – Les chiffres révisés de l’Office for National Statistics jeudi ont brossé un sombre tableau de l’économie britannique, qui s’est contractée plus que prévu initialement entre juillet et septembre.

Le produit intérieur brut a chuté de 0,3 % révisé au troisième trimestre 2022, contre une baisse estimée de 0,2 %, les investissements des entreprises ayant enregistré des résultats moins bons que prévu. Les chiffres de croissance pour le premier semestre 2022 ont également été révisés à la baisse, les chiffres montrant que le Royaume-Uni a enregistré une croissance de seulement 0,6 % au premier trimestre et de 0,1 % au deuxième trimestre.

L’ONS a également indiqué que le PIB est désormais estimé à 0,8 % en dessous des niveaux d’avant la pandémie, révisé à la baisse par rapport à une estimation précédente de 0,4 % en dessous.

“Nos chiffres révisés montrent que l’économie s’est légèrement moins bien comportée au cours de l’année dernière que nous ne l’avions estimé précédemment, la fabrication et la production d’électricité étant nettement plus faibles”, a déclaré Darren Morgan, directeur des statistiques économiques à l’ONS.

Les mois à venir semblent loin d’être brillants, car les experts prédisent que l’économie se contractera davantage au cours du dernier trimestre de 2022, ce qui verrait le Royaume-Uni tomber en récession – lorsqu’une économie se contracte pendant deux trimestres consécutifs – avec des prévisions selon lesquelles elle connaîtra des contractions. d’une taille similaire aux premier et deuxième trimestres de 2023. Les effets frappent déjà durement les consommateurs, les dépenses des ménages chutant de 1,1% après l’inflation au troisième trimestre – la première baisse depuis janvier à mars 2021, lorsque le Royaume-Uni était en confinement.

“Les revenus des ménages ont continué de baisser en termes réels, bien qu’à un rythme plus lent qu’au cours des deux trimestres précédents”, a déclaré Morgan.

Comparé à d’autres économies avancées, le Royaume-Uni s’en sort particulièrement mal.

“Les comptes nationaux confirment que le Royaume-Uni était la seule économie du G-7 dans laquelle le PIB du troisième trimestre était toujours inférieur à son niveau d’avant COVID”, a déclaré Samuel Tombs de Pantheon Macroeconomics.

« À l’avenir, le Royaume-Uni continuera probablement à sous-performer ; nous nous attendons à ce que la Grande-Bretagne subisse la récession la plus profonde parmi les principales économies avancées en 2023. »

The Associated Press