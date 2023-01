L’économie britannique se contractera plus que la Russie, prédit le FMI

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

L’économie britannique aura la pire performance de toutes les économies du G7, même en dessous de la Russie.

Dans sa dernière mise à jour, le Fonds monétaire international (FMI) a de nouveau revu à la baisse ses prévisions pour le Royaume-Uni, prévoyant une contraction de 0,6 % par rapport à la croissance de 0,3 % prévue en octobre dernier.

Les sombres perspectives pour l’année à venir placent le Royaume-Uni loin derrière ses homologues du G7 et le seul pays – parmi les économies avancées et émergentes – qui devrait subir une année de baisse du PIB.

Les prévisions du FMI laissent l’économie britannique languir derrière l’Allemagne et même la Russie frappée par des sanctions, les deux pays devant connaître une croissance modeste cette année.

Depuis que la Russie a commencé son « opération militaire spéciale » en Ukraine, elle a fait l’objet de tranches de sanctions de la part de l’Occident. Rien qu’au Royaume-Uni, les sanctions contre la Russie ont dépassé pour la première fois 18 milliards de livres sterling, les restrictions financières imposées aux banques et aux oligarques du Kremlin ayant été renforcées.

L’attente d’une récession pour le Royaume-Uni s’inscrit dans un contexte de grèves du secteur public sur les salaires et l’inflation toujours à plus de 10% alors que la crise du coût de la vie frappe durement.

Parmi les autres pays du G7, les prévisions du PIB du FMI pour 2023 indiquent une croissance de 1,4 % aux États-Unis, de 0,1 % en Allemagne, de 0,7 % en France, de 0,6 % en Italie, de 1,8 % au Japon et de 1,5 % au Canada. .

Le FMI a déclaré que la chute prévue du PIB britannique reflète “des politiques budgétaires et monétaires et des conditions financières plus strictes et des prix de détail de l’énergie toujours élevés qui pèsent sur les budgets des ménages”.

Cela fait suite aux efforts déployés par le chancelier Jeremy Hunt la semaine dernière pour parler des perspectives de croissance du Royaume-Uni dans son premier grand discours dans le post, déclarant que “le déclin de la Grande-Bretagne était une erreur dans le passé et c’est une erreur aujourd’hui”.

Répondant aux chiffres du FMI, la chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, députée, a déclaré qu’il y avait trop de signes indiquant que la Grande-Bretagne était “à la traîne par rapport à nos pairs”.

Mme Reeves a déclaré: «Le gouvernement devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer notre économie et la faire croître. C’est le seul moyen pour nous de ne pas passer de crise en crise comme nous le faisons depuis bien trop longtemps.

Cependant, le ministre conservateur Richard Holden a méprisé l’analyse du FMI – affirmant que le Royaume-Uni pourrait “battre” les prévisions de l’organisme international. Lorsqu’on lui a demandé si la Grande-Bretagne pouvait prouver que le FMI avait tort, il a répondu à Sky News : “Je pense que oui.”

“C’est une prévision – ce n’est pas ce qui s’est passé”, a déclaré M. Holden Fois Radio. « Ils se sont trompés ces deux dernières années. Je pense que la Grande-Bretagne peut battre ces prédictions. La preuve sera dans le pudding.”

Le FMI a relevé ses perspectives de croissance au Royaume-Uni en 2024 à 0,9 %, contre 0,6 % précédemment prévu.

L’organisme a également offert un éclat de lumière dans la mise à jour économique par ailleurs sombre, prédisant que le ralentissement mondial sera moins profond qu’on ne le craignait initialement.

Il a relevé ses prévisions de croissance mondiale à 2,9% en 2023 contre 2,7% prévus en octobre, car il a déclaré que la réouverture de la Chine après les restrictions strictes de Covid a « ouvert la voie à une reprise plus rapide que prévu ».

Le FMI a également déclaré qu’il pensait que l’inflation mondiale avait dépassé son pic et passerait de 8,8% l’an dernier à 6,6% en 2023 et 4,3% en 2024, les hausses de taux d’intérêt par les banques centrales commençant à refroidir la demande et à ralentir la hausse des prix.

Jeremy Hunt affirme que le Royaume-Uni peut croître plus rapidement que l’Allemagne et le Japon (AFP via Getty Images)

Mais il a averti qu’au Royaume-Uni et en Europe, la flambée des prix et l’impact des mesures prises pour contenir l’inflation continueront de peser sur l’économie.

Il a déclaré: «La confiance des consommateurs et le sentiment des entreprises se sont détériorés. Avec une inflation d’environ 10 % ou plus dans plusieurs pays de la zone euro et au Royaume-Uni, les budgets des ménages restent tendus.

“Le rythme accéléré des hausses de taux par la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne resserre les conditions financières et refroidit la demande dans le secteur du logement et au-delà.”

L’économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a expliqué qu’il y avait trois principaux facteurs motivant les perspectives économiques du Royaume-Uni.

Il a déclaré : « Tout d’abord, il y a une exposition au gaz naturel… nous avons eu une très forte augmentation des prix de l’énergie au Royaume-Uni. Une plus grande part de l’énergie provient du gaz naturel, avec une répercussion plus importante sur les consommateurs finaux.

«Les niveaux d’emploi au Royaume-Uni n’ont pas non plus retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie. C’est une situation où vous avez un marché du travail très, très serré, mais vous avez une économie qui n’a pas réintégré dans l’emploi autant de personnes qu’avant. Cela signifie qu’il y a moins de rendement, moins de production.

« Le troisième est qu’il y a un resserrement monétaire très prononcé parce que l’inflation a été très élevée, c’est un effet secondaire de cette répercussion élevée des prix de l’énergie.

« L’inflation était de 9,1 % l’an dernier, et on s’attend à ce qu’elle reste assez élevée au cours de l’année à venir à 8,2 % (donc) la Banque d’Angleterre a commencé à resserrer.

“Le Royaume-Uni a une part assez élevée de prêts hypothécaires à taux variable. Ainsi, lorsque la Banque d’Angleterre commence à augmenter les taux, cela se répercute sur les taux hypothécaires que paient les titulaires de prêts hypothécaires, ce qui pèse également sur l’activité économique.

M. Hunt a déclaré: «Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a récemment déclaré que toute récession au Royaume-Uni cette année serait probablement moins profonde que prévu, mais ces chiffres confirment que nous ne sommes pas à l’abri des pressions qui frappent presque toutes les économies avancées.

“Les défis à court terme ne doivent pas masquer nos perspectives à long terme – le Royaume-Uni a dépassé de nombreuses prévisions l’année dernière, et si nous nous en tenons à notre plan de réduction de moitié de l’inflation, le Royaume-Uni devrait encore croître plus rapidement que l’Allemagne et le Japon au cours des prochaines années. ”