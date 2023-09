L’économie britannique se contracte en juillet alors qu’une légère récession se profile

Tables vides sous la pluie devant un restaurant italien près d’un pub fermé dans le centre de Londres, au Royaume-Uni, le mardi 16 août 2022. L’Office des statistiques nationales devrait publier mercredi les dernières données sur l’inflation de l’IPC au Royaume-Uni. Photographe : José Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images

Paul Dales, économiste en chef britannique chez Capital Economics, a déclaré que les chiffres du PIB pourraient indiquer qu’une légère récession a déjà commencé et que « la croissance sous-jacente a perdu de son élan depuis le début de l’année ».

« Nous pensons que l’économie va probablement stagner au cours des prochains trimestres – et qu’une légère récession ne peut être exclue », a-t-il déclaré.

Les principales banques d’investissement ont réduit leurs attentes de croissance au Royaume-Uni suite à cette lecture. Goldman Sachs a révisé sa prévision de croissance annuelle à 0,3% contre 0,5% et JP Morgan a abaissé sa note à 0,4% contre 0,6%, a rapporté Reuters.

Il s’agit du dernier signe de tensions économiques dans un environnement de taux d’intérêt plus élevés. Mardi, des chiffres ont montré que les prêts hypothécaires britanniques en souffrance ont atteint leur plus haut niveau depuis sept ans au cours des trois mois précédant juin.

La production de services a été le principal frein, selon l’Office national des statistiques dit , en baisse de 0,5%. L’économie a enregistré une performance meilleure que prévu pour l’ensemble du deuxième trimestre, l’ONS ayant réitéré sa prévision d’une croissance de 0,2%. La baisse surprise de juillet a entraîné la contraction de l’économie à son rythme le plus rapide depuis décembre, selon les chiffres de l’ONS.

Une inquiétude potentielle pour la banque centrale est survenue mardi, lorsque les données ont montré que la croissance annuelle des salaires hors bonus restait stable à 7,8%, la plus élevée jamais enregistrée. À cela s’ajoute un léger ralentissement du marché du travail, le chômage ayant augmenté de 0,5 point de pourcentage.

Dales a souligné que les grèves et le temps inhabituellement pluvieux ont pesé sur certains secteurs, mais a déclaré que la production avait diminué de manière plus générale, suggérant une faiblesse généralisée.

Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank, a déclaré que la BoE était confrontée à une « situation difficile » étant donné les solides résultats des bénéfices et le ralentissement de la croissance britannique.

« Alors que le marché suppose qu’une hausse des taux en septembre est une affaire accomplie, l’incertitude quant aux prochaines réunions augmente. Il est clair qu’un resserrement excessif risquerait de provoquer une récession au Royaume-Uni et cette possibilité semble un peu plus forte après le rapport mensuel sur le PIB d’aujourd’hui », a-t-elle déclaré via e-mail.

« Des données de croissance plus faibles augmentent donc les chances que le taux d’escompte atteigne son sommet ce mois-ci – une perspective qui pèse sur la livre ce matin. »