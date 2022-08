L’économie britannique se contracte au 2e trimestre, accentuant la crainte d’une récession

L’économie du Royaume-Uni s’est contractée au cours des trois mois précédant juin, selon les chiffres publiés vendredi – une contraction plus faible que prévu qui a néanmoins ajouté à la nervosité concernant les mois difficiles à venir.

L’Office for National Statistics a déclaré que le produit intérieur brut britannique avait chuté de 0,1% entre avril et juin, contre une croissance de 0,8% au trimestre précédent. Le PIB a reculé de 0,6 % en juin et les estimations de croissance pour mai ont été révisées à la baisse de 0,5 % à 0,4 %.

Le bureau des statistiques a déclaré que les dépenses de santé étaient le principal contributeur à la chute, alors que le gouvernement a réduit les tests de coronavirus, la recherche des contacts et les programmes de vaccination.

“De nombreux détaillants ont également connu un trimestre difficile”, a déclaré le directeur des statistiques économiques de l’ONS, Darren Morgan. “Ceux-ci ont été partiellement compensés par la croissance des hôtels, des bars, des coiffeurs et des événements en plein air au cours du trimestre”, en partie à la suite des célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II en juin.

Les analystes ont déclaré que la baisse ne signifiait pas nécessairement le début d’une récession, souvent définie comme deux trimestres de contraction économique. La Banque d’Angleterre, cependant, affirme que le Royaume-Uni tombera probablement en récession plus tard cette année alors que la crise du coût de la vie s’aggrave et que l’inflation dépasse les 9,4% actuels.

La facture moyenne de carburant des ménages britanniques a augmenté de plus de 50 % cette année alors que la guerre en Ukraine réduit les approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel, et une autre augmentation est prévue en octobre, lorsque la facture moyenne devrait atteindre 3 500 livres (4 300 $) par an. .

“La chute du PIB britannique au cours du deuxième trimestre est en grande partie due au bruit”, a déclaré James Smith, économiste des marchés développés chez ING Economics. “Mais le risque de récession augmente rapidement, les contrats à terme sur le gaz atteignant de nouveaux sommets pour l’hiver prochain et nos dernières estimations suggérant que le plafond des prix de l’énergie pour les ménages pourrait approcher les 5 000 livres au deuxième trimestre de l’année prochaine. Beaucoup dépend maintenant des annonces de politique budgétaire à l’automne.

Les militants anti-pauvreté, les groupes de consommateurs et les politiciens de l’opposition font pression sur le gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson pour qu’il aide les gens à faire face à des factures qui montent en flèche. Mais Johnson en est à ses dernières semaines en tant que Premier ministre et dit que “les décisions budgétaires importantes” doivent être laissées à son successeur, qui prendra ses fonctions en septembre.