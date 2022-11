L’économie britannique se contracte alors que la menace de récession approche

En effet, M. Gentiloni a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’union termine 2022 avec une croissance de 3,3 % meilleure que prévu, bien que ce total soit susceptible de s’affaiblir considérablement l’année prochaine, à seulement 0,3 %.

Les perspectives divergentes illustrent comment les retombées économiques de la pandémie et l’invasion russe de l’Ukraine ont un impact inégal sur l’ensemble des pays de la région.

La Grande-Bretagne et l’Europe souffrent du double fléau de la hausse de l’inflation et du ralentissement ou du déclin de la croissance. La guerre et les sanctions de représailles contre la Russie, l’un des plus grands producteurs mondiaux d’énergie et de céréales, ont fait monter en flèche les prix mondiaux du carburant, de la nourriture et des engrais. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement enracinées dans la pandémie et les blocages en cours de Covid-19 en Chine – plus récemment dans le centre de fabrication de Guangzhou – ont ajouté à la pile de problèmes économiques, tout comme les catastrophes liées au climat.

En Allemagne, la plus grande économie d’Europe, le taux d’inflation annuel, selon une mesure, a atteint 10,4 % en octobre. En Grande-Bretagne, l’inflation a atteint 10,1 % en septembre, le niveau le plus élevé en 40 ans, et devrait encore augmenter avant de culminer. Les talk-shows radiophoniques de la BBC sont dominés par des personnes soucieuses de pouvoir se permettre de chauffer et d’éclairer leur maison.

“Il y a une route difficile à parcourir”, Jeremy Hunt, le chancelier de l’Échiquier, déclaré vendredi, “une décision qui nécessitera une décision extrêmement difficile pour rétablir la confiance et la stabilité économique”.