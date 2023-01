L’économie britannique n’a augmenté que de 0,1 % en novembre

L’économie britannique a progressé de 0,1 % en novembre, les consommateurs se rendant dans les magasins à l’approche de Noël et les pubs et bars ayant bénéficié d’un coup de pouce grâce à la Coupe du monde.

Il s’agit d’un ralentissement par rapport à la croissance de 0,5 % en octobre, lorsque l’économie a rebondi après un mois de septembre faible, lorsque de nombreuses entreprises ont fermé pour les funérailles de la reine. C’était cependant mieux que prévu, les économistes de la ville prédisant que l’économie se contracterait de 0,2 % en novembre.

Le début d’une récession dans le secteur manufacturier a limité la vigueur de l’économie et a signifié qu’au cours des trois mois précédant novembre, l’économie s’est contractée de 0,3 %, selon l’Office for National Statistics.

L’ONS a déclaré que l’exploitation minière et la construction compensent également l’effet du déclin de la fabrication.

La Banque d’Angleterre a averti que le Royaume-Uni est probablement sur le point de connaître une longue récession, définie par deux trimestres consécutifs de contraction. L’économie a reculé de 0,3 % au troisième trimestre entre juillet et septembre, et les chiffres pour la période d’octobre à décembre seront publiés le mois prochain, confirmant si oui ou non l’économie est entrée en récession à ce moment-là.