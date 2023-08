L’économie britannique évite la stagnation avec une croissance de 0,2% entre avril et juin – Business Live

Un trio de jours fériés en mai a nui à l’activité dans les secteurs de la fabrication et de la construction, les travailleurs ayant profité de jours de congé supplémentaires, souligne Vérudit ictoriaresponsable des investissements chez investisseur interactif.

Mais cela devrait également donner un « coup de pouce au retour au travail pour l’économie » en juin, explique-t-elle, ajoutant :

Selon les chiffres des ventes au détail de juin, la vague de chaleur record a soutenu les ventes dans les supermarchés et les grands magasins, en partie à cause de la forte inflation qui a flatté les ventes de produits alimentaires, tirées par des prix plus élevés plutôt que par des volumes plus importants. La baisse des prix du carburant par rapport à l’année dernière pendant la crise de l’énergie est également susceptible de fournir un vent arrière aux ventes de carburant et, par conséquent, au chiffre de croissance de juin.

Cependant, les températures torrides ont probablement freiné la productivité, en particulier dans l’agriculture et la construction. Ils ont également causé des problèmes dans le secteur des transports, les passagers des trains et des avions étant confrontés à des retards et des annulations.