L’économie britannique est sortie des blocs et se dirige vers l’or

VOICI des nouvelles que vous n’entendrez probablement pas sur la BBC ce soir. Notre pays a l’économie qui connaît la croissance la plus rapide au monde, aux côtés des États-Unis.

Notre rétablissement après le verrouillage de Covid a été un peu miraculeux.

La Grande-Bretagne a l’économie à la croissance la plus rapide au monde, aux côtés des États-Unis Crédit : PA

Le verrouillage et la distanciation sociale sont terminés et les choses sont presque revenues à la normale Crédit : Getty

Le reste du monde a regardé avec horreur, mais le taux d’infection a considérablement diminué au cours de la semaine dernière Crédit : PA

L’économie devrait connaître une croissance remarquable de sept pour cent d’ici la fin de l’année. Mieux que la Chine.

Beaucoup, beaucoup, mieux que l’Allemagne, beaucoup mieux que la France (où les manifestants sont dans la rue, déchirant des photos du président Macron. (Je les rejoindrais sauf que j’ai cette chronique à écrire).

Qui a dit que c’était mieux ? Pas moi. Bon, d’accord, je l’ai dit, tout à l’heure.

Mais je ne rapporte que les nouvelles du Fonds monétaire international.

Le Royaume-Uni a confondu leurs prédictions avec sa récupération de Covid.

Une croissance de sept pour cent de l’économie vaut une place sur le podium des médailles olympiques, pour l’or.

Le reste de la zone euro accuse un retard de 4,3 pour cent. Allez, vous les Européens, montez un peu votre jeu.

Et il y a d’autres bonnes nouvelles.

Il commence à sembler que la fin est en vue pour ce misérable virus. Au Royaume-Uni, du moins.

Il y a un mois, notre gouvernement a pris la décision très audacieuse – beaucoup ont dit désastreuse et imprudente – de planifier un retour à une vie normale le 19 juillet.

Fin du confinement et de la distanciation sociale. Laissé aux gens de décider s’ils veulent porter des masques ou non.

Un peu de retour à la normale. Allez, tu te souviens normal.

Le reste du monde regardait avec horreur. Vous aurez des centaines de milliers de morts, nous a-t-on dit.

Ici à la maison, les scientifiques sont allés doolly. Il y aura 200 000 nouvelles infections par jour d’ici la fin juillet, ont-ils crié. Et le leader travailliste Keir Starmer a accepté.

Au lieu de cela, le taux d’infection a considérablement diminué au cours de la semaine dernière. Nous ne voyons qu’un dixième du nombre de nouvelles infections prédites par le vieux Keir et les autres.

Les décès ne représentent qu’une fraction de ce qu’ils étaient il y a six mois.

Et les personnes admises à l’hôpital entrent et sortent assez rapidement cette fois.

Alors pourquoi allons-nous si bien ? Évidemment, Boris Johnson mérite beaucoup de crédit.

Ce n’est pas mon politicien préféré – et je ne suis pas non plus un grand fan de son parti.

Mais malgré toute sa bouffonnerie et son incapacité à maîtriser les petits détails, il voit parfois la situation dans son ensemble. Bravo, alors, Bojo, pour une fois.

Mais creusez sous la surface et il y a une autre raison pour laquelle nous nous débrouillons si bien.

Il y a cinq ans et un mois, le peuple britannique a pris une décision capitale : quitter l’Union européenne.

HOBGOBLINS DEMI-COUPE

On nous a dit à l’époque que les portes de l’Enfer s’ouvriraient et nous engloutiraient. Nous étions condamnés !

Mais, en fait, le Brexit est la principale raison pour laquelle nous prospérons.

C’est notre vaste et rapide déploiement du vaccin Covid qui nous a permis d’atteindre l’immunité collective avant à peu près tout le monde (et bien plus rapidement que ceux de la zone euro).

Nous n’avons pu gérer cela que parce que nous n’avions pas à nous soumettre à la bureaucratie de l’UE.

Il y avait de la fureur sur le continent alors que l’UE réagissait avec sa lenteur habituelle à la crise. Cela ne nous a pas dérangés : nous étions libres.

Et le Brexit nous a également donné un contrôle total sur notre propre économie.

Nous pouvons décider où et quand investir et subventionner.

Nous pouvons créer des ports francs avec leurs milliers d’emplois, par exemple. Nous n’avons pas à tout diriger par une bande de hobgobelins à moitié coupés du Luxembourg. Donc — crédit là où c’est dû.

Si vous avez voté Partir en 2016, donnez-vous une tape dans le dos.

Et si vous avez voté reste, eh bien, peu importe mon pote.

Mais si vous voyez un Leaver dans la rue, vous pourriez peut-être mettre un genou à terre et dire : « OK, vous aviez raison. »

C’est le travail de Vard qui marque un point

JE PENSE que Wayne Rooney commence à montrer son âge.

Il s’en va avec trois filles avec des ar**s énormes dans une boîte de nuit. Puis il retourne à leur hôtel à 60 £ la nuit – et s’endort rapidement.

Je parie que Rebekah Vardy se moque du drame récent Crédit : Rex

Pendant ce temps, les filles prennent joyeusement des photos de Shrek qui sommeille. Et poussez-les sur tous les sites de médias sociaux possibles.

Wayne a apparemment été pardonné pour cette indiscrétion par sa femme Coleen.

Bien que je parie que Rebekah Vardy rit à gorge déployée.

Pendant ce temps, le comté de Derby reconsidère le contrat énorme de Wayne.

Je soupçonne que les fans de Derby ne sont pas nécessairement en deuil, car le manager Rooney les a presque relégués la saison dernière.

Câblé sur les plans

DANS un autre effort désespéré pour réduire les émissions de carbone, le gouvernement envisage d’avoir des câbles de trolleybus aériens pour les camions.

Maintenant, c’est quelque chose que je pense que nous pouvons tous soutenir. Parce que cela signifie que les chauffeurs de poids lourds ne pourront pas faire leurs tours habituels.

Le gouvernement envisage d’introduire des câbles aériens de trolleybus pour les camions Crédit : Getty

Ainsi, lorsque vous serez sur l’A1M à Newark, vous n’aurez plus à supporter un chauffeur de camion décidant de dépasser un autre camion sur une pente raide.

Il essaiera toujours de dépasser le même véhicule au moment où vous atteignez Doncaster. Avec une file d’attente de milles de circulation derrière.

Je pense parfois qu’ils ne le font que pour faire chier les automobilistes.

Réparons ces câbles aériens.

Le CANAL 4 devient de plus en plus skankier de semaine en semaine. Sa dernière offre est My First Threesome. Ewww ! Je ne regarderai cette émission que s’ils parviennent à arranger un trio entre l’actrice de Harry Potter Miriam Margolyes, l’archevêque de Cantorbéry et Nicola Sturgeon. Allez, essayez de vous débarrasser de cette image.

Facilement raté en haute visibilité

LA dernière initiative de Boris Johnson est de faire en sorte que les délinquants qui effectuent des travaux d’intérêt général portent des vestes fluorescentes afin que nous puissions tous rire d’eux.

Il y a un problème avec ça. Il y a des tas de jobworths qui commandent des gens qui portent déjà des vestes fluorescentes. Mais ils n’ont été reconnus coupables d’aucune infraction.

Boris Johnson n’a pas vraiment réfléchi à son plan pour que les délinquants portent des vestes haute visibilité Crédit : AFP

De plus, les gens sur les chantiers les portent souvent. Alors comment faire la différence ?

Voici ma réponse. En plus de porter des vestes fluorescentes, les délinquants devraient également être obligés de chanter des chansons spirituelles du Grand Sud américain.

Ensuite, nous saurons que ce sont des badduns, lorsque nous les croiserons, du choeur d’Ol’ Man River.

CRÉDIT à Ricky Gervais pour son adhésion à la campagne pour interdire les tests sur les animaux. Plus de 4 000 chiens sont effectivement torturés puis tués au Royaume-Uni chaque année. Attachés et avec des poisons injectés dans leurs corps. Il existe aujourd’hui de très bonnes alternatives pour tester nos médicaments sur les animaux. Il n’y a jamais eu de justification morale pour soumettre les animaux à une telle douleur et misère.

Pas tout le plaisir et les jeux

IL n’y a qu’un sport que je trouve plus ennuyeux que la natation, et c’est la Formule 1.

Et pourtant, j’étais là, collé à la télévision alors que les Britanniques Tom Dean et Duncan Scott remportaient l’or et l’argent au 200 m nage libre et l’or au relais 4×200 m avec leurs coéquipiers James Guy et Matt Richards.

Duncan Scott et Tom Dean ont remporté des médailles d’argent et d’or au 200 m nage libre Crédit : Getty

J’ai juré de ne pas me laisser entraîner aux Jeux olympiques. Je veux dire, la saison de football est sur le point de commencer !

Mais je ne peux pas m’en empêcher.

Une chose améliorerait mon plaisir des Jeux, cependant.

Les pleurnicheries sans fin sur la « santé mentale » commencent à grincer. En tant que nation, nous en sommes devenus obsédés.

Voici l’affaire. Vous devez être fort mentalement pour concourir à un niveau olympique.

C’est ce qui fait un champion – pas seulement des prouesses physiques, mais une détermination psychologique à gagner à tout prix. Si vous ne l’avez pas, vous n’êtes plus un champion. Simple comme.

Facteur de réacteur

Le projet du gouvernement de nous faire tous conduire des voitures électriques se heurte déjà à des problèmes.

Les experts estiment que nous serons confrontés à des pannes de courant parce que le National Grid ne sera tout simplement pas en mesure de faire face à la demande.

Nous devons donc produire beaucoup, beaucoup plus d’électricité, ce qui aura également des conséquences sur l’environnement.

La solution est coûteuse et controversée. La seule vraie réponse à un besoin de beaucoup plus d’électricité est l’énergie nucléaire.

Nous devons nous engager dans un certain nombre de réacteurs à petite échelle disséminés dans tout le pays. L’énergie est propre et presque renouvelable.

Si Boris veut que nous soyons tous électriques, les armes nucléaires sont la voie à suivre.

PLUS de 175 000 conducteurs ont été pris en flagrant délit de non-respect des règles de stationnement Blue Badge. Très méchant. Mais c’est peut-être aussi une conséquence du trop grand nombre de places de stationnement pour personnes handicapées. Et le fait que vous puissiez pratiquement obtenir un badge bleu de nos jours si vous avez un sale cas de pied d’athlète.