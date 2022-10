L’économie britannique est en spirale. La livre est en baisse. Voici pourquoi.

Cette semaine, le Royaume-Uni a connu sa crise monétaire la plus dramatique de mémoire récente. Cela s’ajoute à une inflation vertigineuse que la Banque d’Angleterre n’a pas encore considérablement freinée et à une crise du coût de la vie. La situation au Royaume-Uni a fait chuter les marchés financiers mondiaux. Bien que la crise actuelle ait été provoquée par une combinaison de facteurs, dont les retombées économiques du Brexit, le récent train de réductions d’impôts de la première ministre Liz Truss a contribué à pousser le l’économie britannique dans le chaos.

Le 23 septembre, le chancelier de l’Échiquier de Truss, Kwasi Kwarteng, a introduit la plus importante réduction d’impôts du Royaume-Uni en 50 ans, estimée à environ 45 milliards de livres sur cinq ans. Le soi-disant «mini-budget» proposait des réductions d’impôts pour les plus hauts revenus du Royaume-Uni et annonçait une annulation des hausses d’impôt sur les sociétés et une augmentation des coûts de l’assurance nationale, toutes deux destinées à entrer en vigueur l’année prochaine. Le plan de Kwarteng et Truss réduit également la taxe de timbre, un droit sur les ventes de terrains en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, dans le but d’augmenter les achats de maisons.

Lundi, les marchés mondiaux ont réagi en vendant des actifs garantis par le Royaume-Uni et ont poussé la devise britannique, la livre, à une valorisation de 1,03 $, sa valeur la plus basse jamais enregistrée par rapport au dollar, avant de remonter plus tard dans la semaine. Les investisseurs ont fermement rejeté le nouveau plan économique, surnommé “Trussonomics” en référence aux Reaganomics, les politiques économiques du côté de l’offre adoptées sous Ronald Reagan dans les années 1980.

Truss et Kwarteng ont maintenu leur décision de réduire les impôts de certains des Britanniques les plus riches et ont créé des incitations spéciales pour les entreprises, notamment des réductions d’impôts et des réductions de réglementations, insistant sur le fait que les réductions d’impôts stimuleront davantage les investissements dans l’économie. C’est une approche du XXIe siècle de l’économie par ruissellement, qui se produit au milieu de l’inflation mondiale et de la flambée des coûts de l’énergie.

Le mini-budget a été institué contre la logique acceptée de la plupart des économistes traditionnels — et sans typique garde-fous politiques. Truss a limogé Tom Scholar, secrétaire permanent du Trésor et fonctionnaire de longue date, le 8 septembre, ouvrant la voie à Truss pour lutter contre ce qu’elle a appelé «l’orthodoxie du Trésor» – la perspective économique dominante qui a dominé l’approche du Trésor en matière d’impôts et de dépenses publiques et qui, selon Truss, ont contribué à une croissance économique atone.

Le licenciement de Scholar a été largement considéré comme un coup politique qui a non seulement privé le gouvernement d’un technocrate très respecté pendant une période économique difficile, mais a également érodé la neutralité de la fonction publique britannique. Le gouvernement a également demandé à l’Office de la responsabilité budgétaire (OBR) de ne fournir aucune analyse indépendante du plan, selon une analyse du plan par l’Institut national de recherche économique et sociale.

Les réductions d’impôts auraient difficilement pu arriver à un pire moment

Le Royaume-Uni faisait déjà face à l’inflation mondiale et à la stagnation des salaires, en plus d’une reprise économique plus faible que prévu suite à la pandémie de Covid-19. Ajoutez à cela la crise de l’énergie au milieu de l’un des étés les plus chauds jamais enregistrés, et une récession semble presque inévitable.

Bien que ces facteurs et d’autres facteurs aggravants aient contribué à la crise du coût de la vie au Royaume-Uni, la crise monétaire l’exacerbe certainement.

Et la chute dramatique la plus récente de la valeur de la livre est le résultat direct des réductions d’impôts et du mini-budget de Kwarteng et Truss, a déclaré à Vox Nikhil Sanghani, directeur général de la recherche au Forum officiel des institutions monétaires et financières (OMFIF). “La livre sterling a fait pire que n’importe quelle autre monnaie dans le monde” face au dollar la semaine dernière, a-t-il déclaré.

Les réductions d’impôts sont dirigées vers les plus hauts revenus de Grande-Bretagne. La nouvelle mesure de Kwarteng élimine la tranche d’imposition de 45%, auparavant la plus élevée, sur les revenus supérieurs à 150 000 livres. Désormais, la tranche d’imposition la plus élevée est de 40%, sur les revenus supérieurs à 50 271 livres, ce qui permettra aux ménages les plus riches d’économiser environ 9 187 livres par an, a rapporté le Guardian. Une augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés, de 19% à 25%, a également été annulée, injectant environ 19 milliards de livres dans l’économie qui, selon Kwarteng, pourraient être utilisées pour “réinvestir, créer des emplois, augmenter les salaires ou verser des dividendes qui soutiennent nos retraites. ”

En d’autres termes, les réductions d’impôts injectent plus d’argent dans une économie déjà sous le choc de l’inflation — pour laquelle le remède macroéconomique typique est d’amener les gens à dépenser moins, pas plus. Les investisseurs voient les réductions d’impôts comme si illogiques et dangereuses qu’ils se précipitent pour vendre leurs actifs britanniques – qu’il s’agisse d’obligations ou d’avoirs en livres – faisant baisser la valeur de la monnaie.

“La plupart des économistes traditionnels ne pensent pas que ce soit une bonne idée”, a déclaré Sanghani. “C’est difficile à concilier.”

“La baisse de la valeur de la livre est la réponse du marché à la réalisation que le risque inhérent à l’actif est beaucoup plus élevé que jusqu’à présent apprécié grâce à Trussonomics”, a déclaré Mark Blyth, directeur du Centre William R. Rhodes pour l’économie et la finance internationales à l’Université Brown. dit Vox par e-mail.

L’annonce du nouveau plan de Kwarteng et Truss a déclenché une vente d’obligations d’État – généralement considérées comme des investissements assez sûrs – qui était si extrême que la Banque d’Angleterre, la banque centrale du Royaume-Uni, est intervenue et a acheté pour 65 milliards de livres d’obligations “pour rétablir des conditions de marché ordonnées » et faire flotter le régime de retraite du pays.

L’une des raisons pour lesquelles les réductions d’impôts sont si énervantes est qu’elles seront financées par de nouveaux emprunts. Le Royaume-Uni a déjà un fardeau de dette publique important – sans nouveaux impôts, a averti l’Office for Budget Responsibility du Royaume-Uni, la dette publique grimperait à 320% du PIB britannique en 50 ans, contre 96%, ou 2,4 billions de livres, aujourd’hui. Cela pourrait, à l’avenir, conduire à des coupes dans les dépenses des services publics.

Bien que Truss ait institué plus tôt en septembre un plafonnement des prix de l’énergie, en Grande-Bretagne comme dans d’autres pays, les salaires réels ne suivent pas l’inflation, comme Julian Jacobs, économiste à l’OMFIF, l’a déclaré à Vox. “Le Royaume-Uni a connu un afflux de grèves – grèves dans les métros, grèves dans les trains – en grande partie à cause de la stagnation des salaires”, a-t-il déclaré. Lorsqu’ils sont combinés à une inflation élevée, à des coûts énergétiques élevés et à des emprunts plus coûteux, les personnes qui risquent le plus de souffrir sont celles qui peuvent le moins se le permettre.

Le Fonds monétaire international (FMI) a accepté, en publiant mardi une réprimande étonnante et presque sans précédent contre les réductions d’impôts, qui ont encore dévalué la livre. “La nature des mesures britanniques augmentera probablement les inégalités”, a déclaré le prêteur mondial, exhortant le gouvernement à “envisager des moyens de fournir un soutien plus ciblé et de réévaluer les mesures fiscales, en particulier celles qui profitent aux personnes à revenu élevé”. Que le FMI adresse un avertissement aussi fort à la cinquième plus grande économie du monde est particulièrement frappant ; généralement, le fonds fait de telles déclarations sur “les pays des marchés émergents avec des politiques problématiques, mais pas souvent sur les pays du G7”, a déclaré Adnan Mazarei, ancien directeur adjoint du FMI, à la BBC.

Les réductions d’impôts des conservateurs sont profondément cyniques et en contradiction avec la politique monétaire

“Il n’y a peut-être jamais eu de bon moment pour imposer des réductions d’impôts”, a déclaré Sanghani, mais en ce moment, c’est particulièrement mauvais : en plus de la forte inflation causée en partie par la relance de Covid-19, des augmentations de taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation et des mesures scandaleuses des prix de l’énergie causés par la guerre de la Russie en Ukraine, un plan fiscal qui bafoue la sagesse conventionnelle est « le clou dans le cercueil en termes de, ‘Y aura-t-il une récession ?”’

Kwarteng présentera un nouveau plan budgétaire le 23 novembre, mais la chancelière fantôme du Parti travailliste de l’Échiquier, Rachel Reeves, a exhorté le gouvernement à ne pas attendre aussi longtemps. “Cette déclaration du FMI devrait sonner l’alarme au gouvernement et indiquer clairement qu’il doit agir maintenant”, a-t-elle déclaré.

Cependant, Blyth et Sanghani disent que les réductions d’impôts étaient purement une décision politique. « Oubliez les Reaganomics. Il s’agit simplement d’un raid “smash and grab” des conservateurs pour leurs partisans alors qu’ils sont chassés du pouvoir pour la prochaine décennie », a déclaré Blyth à Vox. Les sondages YouGov au cours des neuf derniers mois ont placé les travaillistes fermement en tête pour le prochain gouvernement. Après une série de crises mal gérées sous la direction des conservateurs – du Brexit aux scandales Covid-19 de l’ancien Premier ministre Boris Johnson et à la démission qui a suivi, en passant par les crises du coût de la vie et des devises maintenant – il semble que les électeurs soient prêts à démarrer le Parti conservateur .

Compte tenu de cela, il est peu probable que le calcul derrière les réductions d’impôts change, et Truss a jusqu’à présent maintenu son plan. “Nous traversons une période économique très difficile”, a-t-elle déclaré jeudi matin lors d’entretiens avec des stations de radio locales de la BBC. « Nous y sommes confrontés au niveau mondial. Nous ne verrons pas la croissance se concrétiser du jour au lendemain. Ce qui est important, c’est que nous mettions ce pays sur une meilleure trajectoire à long terme.

Mais injecter plus d’argent dans une économie qui souffre déjà d’une crise d’inflation est illogique et contraire aux efforts de la Banque d’Angleterre, qui a relevé sept fois les taux d’intérêt depuis décembre pour aider à réduire le taux d’inflation, qui est maintenant d’environ 10 %.

L’imposition des revenus est un autre moyen de lutter contre l’inflation et fournit également au gouvernement des revenus pour financer ses programmes, comme les pensions pour la population vieillissante et le National Health Service britannique. Au lieu de cela, le gouvernement « décide[d] faire des réductions d’impôts massives qui ne sont peut-être même pas stimulantes étant donné que le biais sur qui reçoit l’argent fait que les réductions d’impôts de Trump ressemblent au socialisme », a déclaré Blyth. “Les gens qui reçoivent tout l’argent ne le dépenseront pas parce qu’ils sont déjà riches et les gens qui ont besoin d’argent à dépenser n’obtiendront presque rien et seront alors confrontés à un doublement des factures d’énergie et à une énorme augmentation de leurs coûts hypothécaires. ”

Les nouvelles mesures se sont également révélées impopulaires auprès des électeurs, selon le dernier sondage de YouGov ; Jeudi, le parti travailliste avait une avance de 33 points sur le parti conservateur, a rapporté Reuters. C’est le sondage le plus élevé que le parti ait obtenu depuis les années 1990, a déclaré YouGov à Reuters, et c’est une chance possible de prendre le pouvoir du parti conservateur lorsque les élections nationales doivent avoir lieu en 2024.

Truss a affirmé son engagement envers le plan économique, et il reste à voir si les critiques retentissantes – non seulement des marchés mondiaux, de la banque centrale, du FMI et même des électeurs – la feront changer d’avis avant que trop de dégâts ne soient causés. Mais Sanghani a déclaré à Vox que “la seule véritable façon de renverser la situation est un revirement politique”.

Blyth a accepté, exhortant le gouvernement à “cesser de commettre des actes d’automutilation étonnants, du Brexit – qui a perdu au Royaume-Uni les marchés d’exportation qu’il pourrait utiliser pour sortir de cette crise – aux réductions d’impôts et aux réductions des dépenses de style des années 1980 pour un État qui a déjà été coupé jusqu’à l’os. Ce serait un début.”