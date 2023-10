L’économie britannique est dans une « horrible situation » alors que la récession se profile, selon des experts

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’économie britannique se trouve dans une « horrible impasse budgétaire » alors qu’elle se dirige vers la récession, sans possibilité de réduire les impôts ou d’augmenter les dépenses publiques pour donner un coup de pouce, a déclaré un groupe d’économistes influents.

L’Institut d’études fiscales (IFS) a prévenu que la Grande-Bretagne sombrerait dans une récession « modérée » au premier semestre 2024, alors que la lutte pour la croissance persiste alors que les coûts d’emprunt restent élevés.

Cela survient alors que l’économiste en chef de la Banque d’Angleterre a averti qu’il y avait encore du « travail à faire » pour ramener l’inflation sous contrôle au Royaume-Uni – un indice que le taux d’intérêt de base pourrait encore augmenter.

L’IFS a déclaré qu’il y avait peu de place pour les réductions d’impôts souhaitées par les députés conservateurs « dans un avenir proche », dans son évaluation du « budget vert » des finances publiques du pays, avant la déclaration d’automne du chancelier Jeremy Hunt.

S’appuyant sur l’analyse de Citi, le rapport de l’IFS prévient que le Royaume-Uni tomberait dans une récession début 2024 qui durerait neuf mois. Il prévoit également que le produit intérieur brut (PIB) chutera de 0,7 pour cent l’année prochaine.

« Nous sommes dans une horrible impasse budgétaire », a déclaré Paul Johnson, directeur de l’IFS. « Le prix de nos niveaux élevés d’endettement, de notre incapacité à stimuler la croissance et de nos coûts d’emprunt élevés sera probablement une période prolongée d’impôts élevés et de dépenses limitées. »

Le gouvernement de Rishi Sunak pourrait subir des pressions pour augmenter les dépenses publiques plus que prévu, prévient l’IFS, qui propose une évaluation sombre de la situation à laquelle un gouvernement travailliste sera confronté s’il remporte les élections générales de 2024.

Au-delà de mars 2025, il y aura probablement des coupes en termes réels dans les budgets quotidiens de nombreux ministères gouvernementaux, ainsi qu’une baisse des dépenses d’investissement dans les services publics, indique le rapport.

Cela survient malgré la pression croissante pour améliorer les services tels que le NHS et pour s’engager à dépenser dans des domaines tels que la défense et la garde d’enfants.

Tenez bon : Sunak et Hunt ont averti qu’il fallait résister à la tentation de réduire les impôts (Downing Street)

Les emprunts publics devraient également être inférieurs d’environ 20 milliards de livres sterling cette année à ce que prévoyait l’Office for Budget Responsibility (OBR) en mars. Mais les niveaux d’endettement ont grimpé en flèche à mesure que les coûts d’emprunt ont augmenté, et le taux d’inflation reste supérieur à l’objectif.

Meilleure nouvelle pour le gouvernement, l’inflation britannique, selon l’indice des prix à la consommation, devrait tomber à environ 4,3 pour cent d’ici la fin de l’année, ce qui signifie que M. Sunak tiendrait sa promesse de réduire de moitié l’inflation d’ici la fin décembre.

L’IFS a déclaré que les taux d’intérêt devraient rester supérieurs à 5 % jusqu’à la mi-2024, date à laquelle la Banque d’Angleterre pourrait commencer à réduire progressivement ses taux. Mais la Banque est confrontée à son propre défi : réduire l’inflation tout en évitant une récession plus profonde, qui pourrait être aggravée par une hausse des taux d’intérêt.

« Le Comité de politique monétaire souhaitera peut-être attendre des preuves concrètes de désinflation avant d’envisager une baisse des taux. Mais à ce stade, il pourrait être trop tard et le résultat pourrait être une profonde récession », a déclaré l’IFS.

L’économiste en chef de la banque centrale, Huw Pill, a déclaré lundi qu’il y avait encore du « travail à faire » pour lutter contre l’inflation, laissant entendre que le taux directeur pourrait encore augmenter par rapport à son niveau actuel de 5,25 pour cent.

« Nous avons encore du travail à faire pour revenir à [the inflation target of 2 per cent], » il a dit. « Et nous avons probablement du travail à faire pour garantir que, lorsque nous reviendrons à 2 pour cent, nous le ferons d’une manière durable dans le temps. »

M. Pill – qui a déclaré la semaine dernière que la question de savoir si la Banque d’Angleterre devait encore augmenter les taux d’intérêt était « finement équilibrée » – a déclaré qu’il était important « que nous ne déclarions pas victoire prématurément ».

Benjamin Nabarro, économiste en chef britannique chez Citi, a déclaré : « La leçon des années 1970 a été de maintenir les taux serrés jusqu’à ce que l’on puisse voir les « Blancs dans les yeux » de la désinflation. Dans une économie hautement financiarisée et axée sur l’endettement, cela pourrait ne représenter que la moitié du problème.»

Le gouvernement a déclaré qu’il était sur la bonne voie pour réduire la dette et qu’il ne se laisserait pas dissuader par des changements dans la croissance économique, l’inflation et les taux d’intérêt. « Pour sécuriser nos finances publiques, nous devons nous en tenir à notre plan, qui est en passe de réduire de moitié l’inflation, de réduire le gaspillage du secteur public et de réduire la dette. »

M. Hunt doit présenter le 22 novembre la déclaration de l’automne 2023, ainsi que les prévisions économiques et budgétaires élaborées par l’OBR.

Dans un sombre bilan, M. Hunt a prévenu vendredi qu’il se « préparait au pire » avant son budget d’automne, alors que le conflit Israël-Hamas et la guerre en cours en Ukraine pèsent sur l’économie mondiale.