L’économie britannique dans une «boucle catastrophique» de croissance après des décennies de sous-investissement

Selon un groupe de réflexion, plus d’un demi-billion de livres de sous-investissement du gouvernement et des entreprises au cours des dernières décennies ont laissé l’économie britannique piégée dans une «boucle catastrophique» de croissance.

Sonnant l’alarme alors que l’économie peine à prendre de l’ampleur, l’Institute for Public Policy Research a déclaré que le Royaume-Uni risquait de prendre encore plus de retard sur des pays riches comparables sans un revirement brutal de l’approche.

L’investissement des entreprises est plus faible au Royaume-Uni que dans tout autre pays du G7, et 27e sur 30 pays de l’OCDE, devant seulement la Pologne, le Luxembourg et la Grèce.

Soulignant un grave déficit d’investissements publics et privés remontant à plusieurs décennies, les recherches de l’IPPR ont montré que la Grande-Bretagne s’était classée en dessous de la moyenne du G7 depuis 2005 pour les dépenses d’infrastructure, de recherche et développement, de compétences et de formation.

Si le Royaume-Uni avait maintenu sa position à la moyenne du G7 depuis cette date, le secteur privé aurait investi 354 milliards de livres supplémentaires en termes réels. Si les investissements du secteur public avaient également occupé cette position, le gouvernement britannique aurait investi 208 milliards de livres sterling supplémentaires entre 2006 et 2021.

Cependant, le Royaume-Uni a régulièrement reculé dans les classements mondiaux des investissements, les gouvernements successifs s’étant abstenus d’augmenter les dépenses, parallèlement à une performance défaillante dans le secteur privé – équivalant à un manque à gagner par rapport à la moyenne du G7 équivalant à 30 projets ferroviaires de la ligne Elizabeth.

Le groupe de réflexion de centre-gauche a déclaré que le faible investissement mettait la Grande-Bretagne en danger d’être laissée pour compte dans une course mondiale pour développer les industries vertes du futur, qui devraient rapporter 10,3 milliards de dollars (8 milliards de livres sterling) à l’économie mondiale d’ici 2050.

Les conclusions surviennent alors que le gouvernement de Rishi Sunak tente de relancer la croissance économique en mettant l’accent sur la stimulation des investissements des entreprises, notamment avec un ensemble d’allégements fiscaux annoncés dans le cadre du budget de printemps. Les chefs d’entreprise affirment que l’instabilité politique et économique, le Brexit, la forte inflation et la hausse des taux d’intérêt dissuadent les entreprises d’investir en Grande-Bretagne.

L’IPPR a déclaré qu’une augmentation des investissements publics pourrait « attirer » les investissements du secteur privé et donner confiance aux entreprises pour choisir le Royaume-Uni comme lieu de construction des entreprises vertes du futur – à condition que le gouvernement investisse avec un sentiment de longévité et de certitude, comme Joe L’administration Biden l’avait fait aux États-Unis.

George Dibb, directeur associé pour l’économie à l’IPPR, a déclaré : « Si l’économie est le moteur d’un pays, l’investissement est son carburant. Mais le réservoir du Royaume-Uni tourne à vide et nuit à la croissance économique, alimente les inégalités et ralentit les progrès vers le zéro net et la sécurité énergétique.

« Actuellement, le Royaume-Uni connaît un cas débilitant de phobie de l’investissement, et l’aversion du gouvernement à investir pour saisir les opportunités futures nous empêche de sortir de la boucle catastrophique de la croissance dans laquelle nous nous trouvons. »

Le gouvernement a été approché pour commentaires.