L’économie britannique croît de 0,1 % au premier trimestre mais l’inflation continue de peser

Le secteur de la construction a progressé de 0,7 %, tandis que la performance manufacturière a augmenté de 0,5 % au premier trimestre, avec une croissance de 0,1 % enregistrée dans les services et la production. Sur une base mensuelle, les services diminuent de 0,5 % en mars, notamment en raison des baisses du commerce de gros et de détail et de la réparation automobile.

La croissance britannique a été modérée jusqu’à présent cette année, atteignant 0,4 % en janvier et stable en février, après que l’économie a évité de justesse une récession technique en 2022.

L’inflation reste un fléau plus grave pour le Royaume-Uni que pour les autres grandes économies, le chiffre de mars étant toujours supérieur à 10 %.

La Banque d’Angleterre a relevé jeudi ses taux d’intérêt de 25 points de base à 4,5%, faisant sa douzième hausse consécutive dans le but de lutter contre les prix obstinément élevés. Plus optimiste, la banque centrale a déclaré qu’elle ne s’attend plus à ce que le Royaume-Uni entre en récession cette année, bien qu’elle ait précédemment prévu sa plus longue récession.

La Banque d’Angleterre prévoit désormais que le PIB du Royaume-Uni sera stable au cours du premier semestre de cette année, avec une croissance de 0,9 % d’ici le milieu de 2024 et de 0,7 % d’ici le milieu de 2025.

« C’est peut-être la plus grande mise à niveau que nous ayons jamais faite », a déclaré jeudi à CNBC le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, défendant la révision à la suite d’une image changeante des données conditionnelles, y compris les marchés financiers, les prix des matières premières et la politique gouvernementale.

« Le niveau est encore assez bas, soyons honnêtes », a ajouté Bailey.

La zone euro n’a enregistré qu’une croissance de 0,1% au premier trimestre de l’année, l’Allemagne – la plus grande économie du bloc – stagnant.