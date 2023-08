L’économie britannique affiche une croissance surprise au deuxième trimestre alors que les ménages continuent de dépenser

LONDRES – L’économie britannique a dépassé les attentes avec une croissance de 0,2% au deuxième trimestre, stimulée par la consommation des ménages et la production manufacturière, a annoncé vendredi l’Office for National Statistics.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à ce que le PIB britannique stagne au deuxième trimestre, après avoir enregistré une croissance surprise de 0,1 % au premier trimestre, alors que le resserrement de la politique monétaire de la Banque d’Angleterre et l’inflation persistante commençaient à limiter la demande.

L’économie a progressé de 0,5 % en juin, dépassant une prévision de croissance de 0,2 %. Il fait suite à une croissance mensuelle du PIB de 0,1 % en mai et de 0,2 % en avril. Cependant, la force de la hausse de juin a été partiellement attribuée au temps chaud, ainsi qu’au jour férié supplémentaire en mai pour célébrer le couronnement du roi Charles III.

La production a été soutenue par une croissance de 1,6 % dans le secteur manufacturier et de 0,7 % dans la production au deuxième trimestre, tandis que les services ont augmenté de 0,1 %.

L’ONS a relevé une forte croissance de la consommation des ménages et des administrations en termes de dépenses. Les deux ont fait face à des pressions sur les prix au cours du trimestre, bien que cela se soit atténué par rapport à la période de trois mois précédente.

« Les chiffres sont encore assez faibles, ils ne sont tout simplement pas aussi faibles que prévu », a déclaré Mike Coop, directeur des investissements pour l’EMEA chez Morningstar, à « Squawk Box Europe » de CNBC.

Coop a déclaré que les chiffres confirmaient le modèle récent de croissance supérieure aux prévisions. La Banque d’Angleterre a abandonné ses perspectives de récession au Royaume-Uni en mai. Dans son dernier rapport sur la politique monétaire, il dit il s’attend à ce que la croissance trimestrielle du PIB se maintienne autour de 0,2 % à court terme.

Coop a ajouté que les effets des politiques de resserrement monétaire du Royaume-Uni prendraient du temps à se faire sentir.

« La Banque d’Angleterre prévoit maintenant que nous éviterons la récession, et si nous nous en tenons à notre plan pour aider les gens à trouver du travail et stimuler les investissements des entreprises, le FMI a déclaré qu’à plus long terme, nous connaîtrons une croissance plus rapide que l’Allemagne, la France et l’Italie. « , a déclaré le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, dans un communiqué vendredi.

La BoE a relevé ses taux d’un quart de point de pourcentage à 5,25 % en août, et les décideurs surveilleront les derniers chiffres du PIB avant la réunion de septembre de la banque. L’inflation au Royaume-Uni reste parmi les plus élevées de toutes les économies développées à 7,9 %, et la BoE ne s’attend pas actuellement à ce qu’elle atteigne son objectif de 2 % avant 2025.

Ruth Gregory, économiste en chef adjointe du Royaume-Uni chez Capital Economics, a déclaré dans une note vendredi que le cabinet de conseil prévoyait toujours une légère récession pour le Royaume-Uni plus tard dans l’année, car l’impact de la hausse des taux d’intérêt se fait sentir.

« Cela n’empêchera peut-être pas la Banque de relever les taux d’intérêt de 5,25% maintenant à 5,50% en septembre. Mais cela peut signifier que les taux n’augmenteront pas aussi loin que les 5,75-6,00% envisagés par le consensus et les investisseurs », a-t-elle déclaré.