L’économie britannique a progressé de 0,2% en août, selon les chiffres officiels du PIB | Actualité économique

L’économie britannique a progressé de 0,2 % en août, conformément aux attentes, selon l’Office for National Statistics.

« Notre estimation initiale suggère que le PIB a légèrement augmenté en août, tiré par une forte croissance dans les services qui a été partiellement compensée par des baisses dans l’industrie manufacturière et la construction », a déclaré Darren Morgan, directeur des statistiques économiques de l’ONS.

Il a ajouté que l’économie a également connu une croissance « modeste » au cours des trois derniers mois, principalement tirée par la construction et les ventes automobiles ainsi que par le secteur de la construction.

Mais ce n’était pas que de bonnes nouvelles de la part de l’Office des statistiques nationales, qui a annoncé qu’il avait révisé à la baisse le produit intérieur brut (PIB) de juillet.

Les premiers chiffres officiels évoquaient déjà des grèves et un désastre estival. conduit à une contraction pire que prévu de 0,5% – mais l’ONS estime désormais que le PIB de juillet a en fait chuté de 0,6 %.

Il s’agit de la plus forte contraction mensuelle depuis juin 2022, lorsqu’il y a eu un jour férié unique pour le défunt jubilé de platine de la Reine.

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré : « Le Royaume-Uni a connu une croissance plus rapide que la France et l’Allemagne depuis la pandémie et les données d’aujourd’hui montrent que l’économie est plus résiliente que prévu. Bien que ce soit un bon signe, nous devons encore lutter contre l’inflation afin de pouvoir débloquer une croissance durable. «

Pantheon Macronomics a déclaré que le rapport sur le PIB d’août devrait « apaiser les craintes selon lesquelles l’économie est à l’aube d’une récession » – les actions revendicatives ayant moins d’impact sur l’économie au cours du mois.

Dans l’ensemble, ses analystes estiment que l’activité économique britannique suit une « tendance stable ou légèrement à la hausse » – et une croissance aussi modeste ne devrait pas empêcher la Banque d’Angleterre de maintenir ses taux d’intérêt à 5,25 % lors de ses prochaines réunions.

À l’heure actuelle, les investisseurs estiment qu’il y a moins de 25 % de chances que la Banque reprenne ses hausses de taux lors de la prochaine réunion du Comité de politique monétaire en novembre.

En réaction aux derniers chiffres, Pantheon a déclaré qu’il restait à déterminer si le PIB avait légèrement diminué au troisième trimestre de cette année, et a affirmé qu’une récession « restait improbable ».

Sur une note optimiste, l’étude estime que les ménages verront leur revenu disponible réel augmenter au cours des prochains trimestres – « quoique lentement » – car les prix augmentent désormais moins vite que les salaires.

Toutefois, les Chambres de commerce britanniques ont averti que l’économie britannique « reste dans une position précaire ».

David Bharier, responsable de la recherche à la BCC, a déclaré : « Nos recherches sont claires sur les problèmes auxquels les entreprises britanniques sont confrontées : trois années de chocs économiques, d’inflation et de taux d’intérêt élevés, de pénurie de compétences et de barrières commerciales avec l’Union européenne. »

La situation était mitigée dans le secteur des services. Les architectes et les ingénieurs ont été parmi les grands gagnants, avec une croissance de 4,7 % de leur secteur au cours du mois d’août.

Le secteur de l’éducation a augmenté de 1,6% au cours du mois, rebondissant après une contraction de 1,7% en juillet partiellement causée par des grèves.

Mais l’un des plus grands perdants du secteur des services a été celui des arts, du divertissement et des loisirs, qui ont reculé de 7,4 %.

Sur une base mensuelle, le PIB est désormais 2,1 % plus élevé qu’avant la pandémie.