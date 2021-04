L’activité économique a explosé au début de 2021, car des vaccinations généralisées et une augmentation du carburant provenant des dépenses gouvernementales ont aidé à rapprocher les États-Unis de leur situation avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19.

Le produit intérieur brut, la somme de tous les biens et services produits dans l’économie américaine, a bondi de 6,4% pour les trois premiers mois de l’année sur une base annualisée. En dehors de la poussée du troisième trimestre provoquée par la réouverture l’an dernier, c’était la meilleure période pour le PIB depuis le troisième trimestre de 2003.

Les économistes interrogés par Dow Jones recherchaient une augmentation de 6,5%. Le quatrième trimestre de 2020 s’est accéléré à un rythme de 4,3%.

L’augmentation du PIB a touché un éventail de domaines, notamment l’augmentation de la consommation personnelle, les investissements fixes résidentiels et non résidentiels et les dépenses publiques. Baisse des stocks et des exportations ainsi qu’une augmentation des importations soustraite du gain.

Les consommateurs, qui représentent 68,2% de l’économie, ont accéléré leurs dépenses de 10,7% au cours du trimestre, comparativement à une augmentation de 2,3% au cours de la période précédente. Les dépenses ont été largement concentrées sur les biens, qui ont augmenté de 23,6%, mais les dépenses de services, qui avaient été le chaînon manquant de la reprise, ont tout de même augmenté de 4,6%.

Du côté des biens, les dépenses ont explosé de 41,4% en biens durables comme les appareils électroménagers et autres achats de longue durée.

Les importations ont également continué d’augmenter, augmentant de 5,7%, tandis que les exportations ont diminué de 1,1%. Les importations sont soustraites du PIB.

Les dépenses publiques et les investissements ont augmenté de 6,3%, dont une hausse de 13,9% au niveau fédéral et un gain de 1,7% des entités étatiques et locales.

Les derniers chiffres reflètent une économie qui a fait des progrès majeurs depuis le verrouillage de 2020 qui a envoyé plus de 22 millions de travailleurs américains au seuil du chômage et a vu le PIB plonger de 31,4% sans précédent au deuxième trimestre de 2020.

Cela a été suivi d’un rebond de 33,4% au troisième trimestre. Cependant, le Bureau of Economic Research n’a toujours pas déclaré la fin de la récession, le PIB en dollars totaux n’ayant pas dépassé son sommet précédent.

Alors qu’environ 14 millions de personnes ont repris leur emploi depuis lors, la Réserve fédérale estime qu’environ 8,4 millions de moins occupent un emploi aujourd’hui qu’avant la pandémie. Le taux de chômage est passé de son sommet de 14,7% à 6%, mais c’est toujours bien au-dessus des 3,5% de février 2020.

Un rapport distinct du ministère du Travail a montré que 553 000 Américains supplémentaires ont déposé des demandes de chômage pour la première fois la semaine dernière. Cela a marqué un autre creux de l’ère de la pandémie, mais était supérieur à l’estimation Dow Jones de 528 000.