L’économie américaine pourrait être doublement touchée le 30 septembre

Le 30 septembre pourrait être une journée importante pour l’économie américaine si deux négociations majeures ne sont pas conclues à temps.

Le Congrès doit adopter un projet de loi de dépenses provisoires d’ici la fin du mois pour éviter une paralysie partielle du gouvernement. Le 30 septembre est également la date limite pour que l’Association internationale des débardeurs et plusieurs ports de la côte Est et de la côte du Golfe parviennent à un accord.

Si une fermeture du gouvernement se produit et/ou une grève n’est pas évitée, des pans substantiels de l’économie américaine pourraient être impactés un peu plus d’un mois avant l’élection présidentielle de 2024.

Bien sûr, les membres du Congrès ont encore le temps de négocier un projet de loi de dépenses provisoires. Mercredi 18 septembre, la Chambre des représentants a rejeté un projet de loi présenté par le président républicain de la Chambre, Mike Johnson, qui aurait financé le gouvernement pendant six mois supplémentaires. Jeudi, Johnson et d’autres dirigeants républicains ont indiqué qu’ils souhaitaient maintenir le gouvernement en activité.

L’Association internationale des débardeurs a également le temps de négocier un contrat avec l’Alliance maritime des États-Unis, même si, jusqu’à mercredi, aucune négociation n’avait eu lieu jusqu’à présent et aucune n’est prévue, selon le Wall Street Journal. signalé cette semaine.

Les deux crises potentielles n’ont aucun lien, si ce n’est qu’elles ont en commun une date butoir inquiétante. Voici ce qui se passe dans chacune d’elles.

Un arrêt du gouvernement

Le rejet du plan de Johnson mercredi a accru les tensions au Congrès alors que la date limite du 30 septembre se rapproche.

Le vote, 220 contre 202, a vu quatorze républicains se joindre aux démocrates pour bloquer le projet de loi, auquel s’opposent à la fois la Maison Blanche et les démocrates au Sénat.

Alors que l’on s’attendait depuis plusieurs jours à ce que le projet de loi échoue, l’ancien président Donald Trump n’a probablement pas aidé la cause de Johnson en poussant les républicains à inclure l’intégralité d’un projet de loi d’inscription sur les listes électorales qui exige une preuve de citoyenneté pour voter aux élections nationales ou pour aller de l’avant avec un arrêt du gouvernement.

Alors que Johnson est désormais contraint de travailler de l’autre côté de l’allée, les démocrates proposeront probablement une résolution de prolongation de trois mois, selon le Washington Post signaléJeudi, le Wall Street Journal a rapporté que les dirigeants du Parti républicain étaient en discussion sur un projet de loi qui maintiendrait le gouvernement ouvert jusqu’à la mi-décembre.

Articles connexes



Les conséquences d’une fermeture du gouvernement avant l’élection présidentielle seraient néfastes pour les deux partis, mais le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré aux journalistes mercredi qu’il pensait que les républicains en porteraient le plus gros de la responsabilité.

Si le Congrès ne parvient pas à adopter un projet de loi d’ici le 30 septembre, le gouvernement sera partiellement fermé le 1er octobre, ce qui signifie que les agences fédérales qui ne sont pas financées cesseront tout travail non essentiel jusqu’à ce qu’une nouvelle législation de financement soit adoptée et promulguée.

En cas d’arrêt des activités, les employés non essentiels du gouvernement sont mis en congé, les programmes de services sociaux comme la sécurité sociale, Medicare et les prestations aux anciens combattants peuvent être perturbés et les parcs nationaux sont fermés au public.

La fermeture de 2018-2019 qui a duré 35 jours a réduit le PIB de 11 milliards de dollars, selon un rapport estimation du Congressional Budget Office.

Les trois fermetures précédentes, qui ont eu lieu en 2013, 2018 et à nouveau en 2018-2019, ont coûté aux contribuables près de 4 milliards de dollars, selon à la commission des crédits du Sénat.

Fermeture des quais

Pendant ce temps, la probabilité que 45 000 dockers travaillent dans les ports s’étendant du Maine au Texas augmente chaque jour.

Le contrat des dockers expire à la fin du mois et l’Association internationale des débardeurs a déclaré que ses membres feraient grève si aucun accord n’est trouvé.

Le syndicat demande une augmentation salariale de 77 % sur six ans, rapporte le Journal.

La menace économique imminente incite les importateurs américains à prendre de l’avance sur leurs expéditions pendant les fêtes, avec des articles d’une valeur de plusieurs millions de dollars expédiés en toute hâte pour tenter d’éviter une éventuelle grève, selon le média.

Une grève entraînerait probablement des détournements massifs de marchandises vers les ports de la côte ouest, ce qui pourrait obstruer les portes d’entrée, selon le Journal.

Si ces ports à fort trafic cessaient leurs activités avant la haute saison des vacances, les conséquences économiques pour les détaillants et les consommateurs pourraient être désastreuses.

Une grève pourrait entraîner des retards massifs, une augmentation des coûts d’expédition et des pénuries potentielles, ce qui pourrait affecter l’économie dans son ensemble, selon la Retail Industry Leaders Association.

Certains analystes ont prédit que chaque jour de grève nécessiterait cinq jours pour traiter l’arriéré, selon au groupe industriel.

Le gouvernement pourrait intervenir pour aider les deux parties à parvenir à un accord, même si les débardeurs ont déclaré qu’ils ne voulaient pas d’intervention du gouvernement. Le président Joe Biden pourrait également « demander une ordonnance du tribunal pour une période de réflexion de 80 jours en vertu de la loi Taft-Hartley », selon RILA. Cela mettrait fin à la grève pendant que les négociations se poursuivraient.