L’économie américaine pourrait dépendre de la capacité de McCarthy à rassembler ses troupes républicaines extrémistes.

Des millions d’Américains pourraient faire face à des conséquences énormes à moins que le président Kevin McCarthy ne parvienne à sortir du piège de la dette qu’il a tendu au président Joe Biden et qui menace au contraire de capturer les républicains de sa Chambre.

Le républicain californien s’est rendu à Wall Street lundi pour lancer un nouvel avertissement selon lequel la majorité républicaine de la Chambre des représentants refuserait de lever le plafond des emprunts publics à moins que Biden n’accepte des coupes dans les dépenses qui neutraliseraient effectivement son programme national et neutraliseraient son héritage à la Maison Blanche.

McCarthy a toutefois également assuré aux commerçants qu’il ne laisserait jamais le gouvernement américain manquer à ses obligations – un désastre potentiel qui pourrait suspendre les paiements de la sécurité sociale, déclencher une récession et déclencher des suppressions d’emplois d’ici l’automne si le plafond de la dette n’était pas relevé. .

C’est là que le risque pour les Américains entre en jeu. Il est difficile d’imaginer comment un orateur débutant, avec une infime majorité et une conférence contenant de nombreux extrémistes, puisse produire l’un ou l’autre de ces résultats.

La plupart des pays n’exigent pas que le pouvoir législatif relève le seuil d’emprunt du gouvernement. Mais la situation étrange aux États-Unis a fait d’une tâche autrefois routinière une opportunité de commettre des méfaits politiques à une époque polarisée. Étant donné que le gouvernement dépense plus qu’il ne gagne en revenus, il doit emprunter de l’argent pour rembourser sa dette et payer les dépenses déjà autorisées par le Congrès. Il n’a aucun problème à obtenir davantage de crédit puisque les États-Unis paient leurs factures et ont toujours eu une excellente cote de crédit, malgré une précédente dégradation due à la menace de défaut.

Du moins, c’est ainsi que cela a fonctionné jusqu’à présent.

McCarthy a supplié sa conférence lors d’une réunion à huis clos mardi de s’aligner derrière un projet de loi qui augmenterait le plafond de la dette pendant un an mais nécessiterait une vague de concessions en matière de dépenses de la part de Biden. Il a présenté cette mesure comme un premier moyen de forcer le président à la table des négociations. Mais le projet de loi est purement tactique puisqu’il n’a aucune chance d’être adopté par le Sénat dirigé par les démocrates.

Mais signe de la difficulté pour l’orateur de réussir ce pari, il y a eu des signes de désaccord interne sur ce qui devrait contenir le paquet parmi les membres du GOP.

Le représentant Scott Perry, président de la ligne dure House Freedom Caucus, était frustré par le manque de précision du plan et souhaitait des réductions plus importantes.

« Je ne sais pas exactement ce qu’il y a dans le paquet. C’est là le problème», a déclaré Perry aux journalistes. Certains membres semblent réticents à s’engager jusqu’à présent. Le représentant conservateur Tim Burchett a déclaré à Manu Raju de CNN : « Je suis ouvert à cela, mais je suis toujours en faveur du « non ».

Il n’est pas rare que les différentes factions d’une majorité au Congrès marchandent sur les détails avant qu’un accord final ne soit trouvé. Et le président des services financiers de la Chambre, Patrick McHenry, un allié de McCarthy, était convaincu que le plan serait adopté par la Chambre. « La question est : que fera la Maison Blanche une fois que nous aurons adopté ce paquet ? Nous avons clairement déclaré qu’il n’y avait pas de plafond de dette propre qui serait adopté par la Chambre », a-t-il ajouté. « Nous aurons donc la première offre d’ouverture ici. Et nous verrons si le président est disposé à venir à la table et à négocier comme l’ont fait les présidents précédents.»

Le commentaire de McHenry reflète cependant un gros défaut dans la stratégie du Parti républicain puisqu’elle repose sur la conviction de McCarthy que Biden n’aura d’autre choix que de venir à la table. La Maison Blanche a insisté pour qu’elle fasse son travail et adopte un projet de loi simple qui ne ferait qu’augmenter le plafond d’emprunt.

En effet, McCarthy a déjà mis son leadership à rude épreuve puisqu’il n’y a aucune garantie qu’il puisse faire adopter la mesure dans une Chambre où il ne peut perdre que quatre voix et dans laquelle il y a peu d’indices que le GOP fractionné puisse s’entendre sur les programmes à adopter. couper et de combien. Et même si la mesure est adoptée par la Chambre dans les semaines à venir, il s’agira probablement d’un produit républicain idéalisé sur lequel Biden et le Sénat démocrate ne mordront jamais. Tout paquet ultérieur qui émergerait comporterait presque certainement des concessions qui pourraient diviser le soutien du Parti républicain.

Pourtant, l’orateur s’est montré généralement optimiste lorsqu’il a prédit lundi qu’il obtiendrait les voix nécessaires pour adopter son projet de loi initial.

« Je pense que nous en avons obtenu 218 pour relever le plafond de la dette », a déclaré McCarthy à CNN. « Nous avons obtenu beaucoup de consensus au sein de la conférence. Nous nous réunirons et y travaillerons.

Ses assurances ne sont peut-être pas très rassurantes, cependant, car ses prédictions tout aussi joyeuses selon lesquelles il aurait les voix pour remporter la présidence en janvier ont dégénéré en un processus grotesque qui l’a vu faire d’énormes concessions aux membres les plus radicaux de son parti et a nécessité 15 scrutins avant de finalement a remporté le travail de ses rêves.

Mais avec le plafond de la dette, ce seront les moyens de subsistance des Américains et l’économie mondiale, plutôt que les ambitions politiques immédiates de McCarthy, qui seront en jeu.

Jusqu’à présent, les républicains semblent avoir du mal à négocier avec eux-mêmes, sans parler de Biden. Le représentant républicain Dusty Johnson du Dakota du Sud, qui aide à façonner la position du GOP, a déclaré que même si le parti espère adopter le projet de loi initial la semaine prochaine, des défis subsistent.

« Je pense que le plus difficile est simplement qu’il existe un nombre illimité de victoires politiques conservatrices que, bien sûr, nous voulons tous voir se concrétiser », a déclaré Johnson à Manu Raju de CNN. « La réalité est que dans une négociation, on n’obtient jamais tout ce que l’on veut. Et donc je pense que notre plus gros problème en ce moment est de savoir comment réduire ces milliers de désirs à un nombre de demandes gérable et crédible ?

Une autre complication est que certains membres de la conférence républicaine ont déclaré qu’ils ne voteraient jamais en principe pour relever le plafond de la dette – quoi qu’il arrive. Dans une puissante majorité républicaine, ces résistants pourraient être ignorés. Dans la courte majorité de McCarthy – obtenue après des élections de mi-mandat de 2022 qui n’ont pas répondu aux attentes du Parti républicain – ils disposent d’un véritable levier. Et les démocrates ne sont guère incités à aider McCarthy en cas de défection du GOP, car ils devraient probablement voter pour d’énormes réductions auxquelles Biden s’est opposé dans tout projet de loi final du GOP. Et l’orateur ne pouvait probablement pas risquer d’utiliser les votes démocrates de toute façon après avoir accepté une règle, alors qu’il se battait pour remporter son poste, qui permet à n’importe quel membre de demander un vote sur son éviction.

La confrontation à venir sur le plafond de la dette est potentiellement le moment décisif de la période de deux ans de cohabitation difficile entre le président démocrate et le président républicain. Ni Biden ni McCarthy ne peuvent se permettre de perdre, et le résultat façonnera leur héritage à tous deux.

Il n’y a rien de mal à ce que les Républicains cherchent à utiliser l’influence qu’ils ont gagnée lors d’élections démocratiques pour tenter de faire avancer leurs objectifs politiques de réduction des dépenses publiques. Certains législateurs républicains s’inquiètent sincèrement de la dette et des déficits – même lorsque leur parti dirige le gouvernement. De nombreux économistes s’inquiètent de la dette nationale toujours croissante, qui s’est effondrée à 31 000 milliards de dollars. Et les dépenses importantes de Biden en plans de secours, en infrastructures, en mesures d’atténuation climatique et en programmes de soins de santé ont déclenché un débat sur la question de savoir s’il a aggravé la crise inflationniste.

Mais les Républicains choisissent-ils la bonne colline pour cette bataille alors que les emplois, les régimes de retraite liés au marché et le bien-être économique de millions de personnes sont en danger ? La nature absolutiste de la position de McCarthy ne tient guère compte du délicat équilibre des pouvoirs. Les démocrates contrôlent la Maison Blanche et le Sénat, donc en donnant aux républicains la Chambre, même si c’est à peine, les électeurs auraient pu rechercher un compromis plutôt qu’une confrontation.

Les Républicains sont également confrontés à des accusations d’hypocrisie, puisqu’ils n’avaient guère de problèmes à relever le plafond de la dette lorsque Donald Trump, qui se souciait rarement de faire de grosses dépenses, était président. Le 45e commandant en chef apparaît également sur une bande vidéo datant de l’époque où il était à la Maison Blanche, affirmant qu’il ne pouvait pas croire que quiconque puisse utiliser le plafond de la dette comme un « coin de négociation ». Il est notoire que les républicains se transforment en faucons fiscaux lorsque les démocrates sont au pouvoir, mais ils détournent souvent le regard lorsqu’il y a un des leurs dans le bureau ovale.

Afin de l’emporter dans ce combat, McCarthy doit d’une manière ou d’une autre changer la dynamique politique en rejetant sur Biden la responsabilité de tout défaut de paiement et des tensions économiques qui pourraient commencer à se manifester avant même que le pays ne sombre dans le précipice budgétaire.

Il a tenté de le faire lundi en insistant sur le fait que la plus grande menace pour l’économie américaine n’était pas un défaut de paiement mais une augmentation de la dette nationale.

« Sans exagération, la dette américaine est une bombe à retardement qui explosera si nous ne prenons pas des mesures sérieuses et responsables. Mais comment le président Biden a-t-il réagi face à cette question ? Il n’a rien fait. Donc, à mon avis, et je pense que c’est le cas du reste de l’Amérique, c’est irresponsable », a-t-il déclaré.

Les précédentes confrontations budgétaires entre les Congrès contrôlés par le Parti Républicain et les présidents démocrates ont souvent eu des répercussions négatives sur les Républicains. Les présidents Bill Clinton et Barack Obama, par exemple, ont qualifié leurs ennemis à la Chambre d’incendiaires économiques et ont ainsi gagné du terrain politiquement.

McCarthy doit inverser l’équation, c’est pourquoi il essaie de présenter Biden comme un obstiné refusant de négocier des concessions pour relever le plafond de la dette. Les deux hommes ne se sont pas rencontrés depuis 75 jours et la Maison Blanche reste fidèle à sa position selon laquelle le lieu des négociations porte sur le budget – que les Républicains de la Chambre n’ont pas encore produit – et non avec la pleine confiance et le crédit des États-Unis. gouvernement en jeu et avec la réputation de l’Amérique en tant que paradis financier en jeu.

McCarthy est donc dans une impasse. Le Congrès, et non le président, a le pouvoir d’augmenter le plafond d’emprunt du gouvernement. Pourtant, l’orateur demande à Biden de céder son magasin pour un devoir que seuls McCarthy et ses législateurs peuvent remplir. Personne ne bénéficierait d’un défaut de paiement – ​​surtout pas un président susceptible de se lancer dans une course à sa réélection. Mais il est difficile d’imaginer comment McCarthy pourra sortir vainqueur de cette énigme s’il déclenche une crise économique.

La Maison Blanche a tordu ce couteau en particulier lundi.

« Il existe une solution responsable au plafond de la dette : y remédier rapidement, sans recourir à la corde raide ni à la prise d’otages – comme les républicains l’ont fait à trois reprises sous la dernière administration et comme les présidents Trump et Reagan l’ont défendu pendant leur mandat », a déclaré le porte-parole Andrew Bates.

Les républicains du Sénat ont jusqu’à présent tenté d’éviter le désordre. Mais le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a au moins apporté un soutien moral à son collègue à la Chambre lundi, à son retour au Capitole après une convalescence après une chute.

« Le président Biden n’a pas le droit de se boucher les oreilles et de refuser d’écouter, de parler ou de négocier. Et le peuple américain le sait. La Maison Blanche doit arrêter de perdre du temps et commencer à négocier avec le président de la Chambre », a déclaré McConnell, bien qu’il ne se soit pas porté volontaire pour s’impliquer.

Le discours de McCarthy lundi n’a fait que renforcer l’impression qu’une crise politique dommageable concernant le plafond de la dette est, après des mois de latence, en train de bouillir.

Comme l’a dit lundi le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer de New York : « Il est allé jusqu’à Wall Street et ne nous a donné ni plus de détails, ni de faits, ni de nouvelles informations, et je serai franc : si le président McCarthy continue dans cette direction, nous nous dirigeons vers un défaut de paiement.