L’économie américaine n’a pas reçu le mémo sur la récession

Le rapport brutal sur le PIB publié le 28 juillet, montrant que l’économie s’était contractée pour un deuxième trimestre consécutif, a conduit certains à insister sur le fait que la récession tant redoutée était déjà arrivée.

Et à certains égards, cela a du sens : depuis 1948, chaque période de trimestres consécutifs de croissance négative a coïncidé avec une récession.

Mais l’argument selon lequel la récession est déjà là a été sérieusement miné depuis la publication de ce rapport sur le PIB. Une série d’événements au cours des 10 derniers jours suggèrent que ces appels à la récession sont, au minimum, prématurés.

Oui, l’économie se refroidit après la croissance des gangbusters de l’an dernier. Mais non, il ne semble pas souffrir du genre de chute que l’on qualifierait de récession.

Considérez les développements suivants :

L’économie a créé plus d’un demi-million d’emplois rien qu’en juillet.

Le taux de chômage est tombé à 3,5 %, à égalité avec le niveau le plus bas depuis 1969.

L’inflation s’est calmée (toutes proportions gardées) en juillet tant pour les consommateurs que pour les producteurs.

Les prix du gaz ont chuté en dessous de 4 $ le gallon pour la première fois depuis mars.

La confiance des consommateurs a rebondi après des creux records.

Le marché boursier a enregistré sa plus longue séquence de victoires hebdomadaires depuis novembre.

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, est de plus en plus convaincu que la reprise économique américaine est intacte.

“Ce n’est pas une récession. Ce n’est même pas dans le même univers qu’une récession”, a déclaré Zandi à CNN. “C’est tout simplement faux de dire que c’est le cas.”

Zandi a déclaré que la seule chose qui signale une récession en cours, ce sont ces trimestres consécutifs de PIB négatif. Pourtant, il a prédit que ces baisses de PIB finiront par être révisées. Et il y a des indicateurs précoces que le PIB deviendra positif ce trimestre.

Bien sûr, rien de tout cela ne signifie que l’économie est saine. Ce n’est pas le cas. L’inflation reste beaucoup trop élevée.

Et rien de tout cela ne signifie que l’économie est sortie d’affaire. Ce n’est pas le cas.

Une récession reste un risque réel, surtout l’année prochaine et en 2024, alors que l’économie absorbe le plein impact des hausses monstrueuses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Et il reste possible que l’économie trébuche tellement dans les mois à venir que les économistes du National Bureau of Economic Research, l’arbitre officiel des récessions, finissent par déclarer qu’une récession a commencé au début de 2022. Mais pour l’instant, il est bien trop tôt pour le dire. c’est le cas.

Le marché du travail est encore chaud

Le plus gros problème dans l’argument selon lequel une récession a déjà commencé est le fait que l’embauche a augmenté – de façon spectaculaire – en juillet. Les États-Unis ont ajouté 528 000 emplois le mois dernier, ramenant la masse salariale aux niveaux d’avant Covid.

Une économie en récession ne crée pas un demi-million d’emplois en un seul mois.

“Je ne pense pas que quoi que ce soit dans les données sur notre situation actuelle dans l’économie soit cohérent avec ce que nous considérons généralement comme une récession”, a déclaré Brian Deese, directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, à CNN lors d’un entretien téléphonique. La semaine dernière.

Si quoi que ce soit, le marché du travail est trop chaud. Et c’est un problème pour les mois à venir car cela permet à la Réserve fédérale d’augmenter agressivement les taux d’intérêt sans entraîner de dommages généralisés sur le marché du travail dans sa tentative de ralentir l’économie.

Le risque est que la Fed finisse par serrer les freins si fort qu’elle ralentit l’économie en pleine récession.

L’inflation se refroidit, enfin

On a de plus en plus le sentiment que le pire est peut-être passé sur le front de l’inflation.

Le plus gros casse-tête de l’inflation – les prix de l’essence – est enfin en train de s’atténuer considérablement. La moyenne nationale de l’essence ordinaire a maintenant chuté de plus de 1 $ depuis qu’elle a atteint un record de 5,02 $ le gallon à la mi-juin.

Au-delà de l’essence, les prix du diesel et du carburéacteur chutent également, atténuant les pressions inflationnistes sur le reste de l’économie.

Le refroidissement de l’énergie a fait baisser les indicateurs d’inflation en juillet et devrait faire de même, sinon plus, en août.

Le Bureau of Labor Statistics a déclaré la semaine dernière que les prix à la consommation étaient 8,5% plus élevés en juillet qu’ils ne l’étaient un an plus tôt. Bien que cela reste alarmant, il est en baisse par rapport au sommet de 40 ans de 9,1 % en juin. Et, mois après mois, les prix ont peu changé.

L’inflation de gros pourrait également atteindre un pic. L’indice des prix à la production, qui mesure les prix payés aux producteurs pour leurs biens et services, a ralenti en juillet plus que prévu d’une année à l’autre. Et l’IPP a diminué d’un mois sur l’autre pour la première fois depuis la fermeture de l’économie en avril 2020.

Les rapports sur l’inflation meilleurs que prévu reflètent non seulement la baisse des prix de l’énergie, mais aussi l’atténuation des tensions dans les chaînes d’approvisionnement brouillées par Covid-19.

À quoi ressemblerait une récession

À certains égards, le débat sur la récession est sémantique.

Récession ou pas, les Américains souffrent clairement en ce moment parce que le coût de la vie est trop élevé. Les salaires réels, corrigés de l’inflation, diminuent. Et bien que le sentiment des consommateurs tel que mesuré par l’Université du Michigan ait grimpé deux mois de suite, il reste proche de ses plus bas records.

Cependant, pour beaucoup, une véritable récession serait beaucoup plus douloureuse que l’environnement actuel.

Une récession entraînerait probablement la perte non seulement de centaines de milliers, mais de millions d’emplois. Incapables d’effectuer leurs versements hypothécaires, les familles feraient face à la saisie de leur maison. Et les petites, moyennes et grandes entreprises feraient faillite.

Aucune de ces choses ne se produit de manière significative, du moins pas encore.

Mais les feux rouges clignotants sur le marché obligataire suggèrent que cela pourrait changer.

La courbe des taux – en particulier, l’écart entre les rendements des bons du Trésor à 2 ans et à 10 ans – reste inversée. Et dans le passé, cela a été un prédicteur étrangement précis des récessions. Elle a précédé toutes les récessions depuis 1955.

Dans l’ensemble, les données économiques récentes suggèrent que la récession potentielle a peut-être été retardée, et non complètement annulée.

Alors que le risque d’une récession au cours des six à neuf prochains mois semble avoir diminué, a déclaré Zandi, le risque d’une récession au cours des 12 à 18 prochains mois a augmenté.

“Les chances de récession sont encore inconfortablement élevées”, a-t-il déclaré.