L’économie américaine n’a pas encore fait face à son plus grand défi de récession

Vous auriez du mal maintenant à trouver une récession dans le rétroviseur. Ce qui est sur la route, cependant, est une autre histoire.

Il n’y a aucun précédent historique pour indiquer qu’une économie en récession peut produire 528 000 emplois en un mois, comme les États-Unis l’ont fait en juillet. Un taux de chômage de 3,5 %, à égalité au plus bas depuis 1969, n’est pas compatible avec la contraction.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de récession à venir et, assez ironiquement, c’est la résilience phénoménale du marché du travail qui pourrait constituer le plus grand danger à long terme pour l’économie dans son ensemble. La Réserve fédérale tente d’atténuer les pressions sur une situation d’emploi historiquement difficile et ses gains salariaux rapides dans le but de contrôler l’inflation à son plus haut niveau en plus de 40 ans.

“Le fait est que cela donne à la Fed une marge supplémentaire pour continuer à resserrer, même si cela augmente la probabilité de plonger l’économie dans la récession”, a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors. “Ce ne sera pas une tâche facile de continuer à resserrer sans répercussions négatives pour le consommateur et l’économie.”

En effet, suite aux chiffres robustes de l’emploi, qui comprenaient un gain de 5,2 % sur 12 mois pour le salaire horaire moyen, les traders ont accéléré leurs paris sur une Fed plus agressive. Vendredi après-midi, les marchés attribuaient environ 69 % de chances que la banque centrale procède à sa troisième hausse consécutive des taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage lors de sa prochaine réunion en septembre, selon les données du Groupe CME.

Ainsi, alors que le président Joe Biden a célébré le nombre de gros emplois vendredi, un point de données beaucoup plus désagréable pourrait être en route la semaine prochaine. L’indice des prix à la consommation, la mesure de l’inflation la plus largement suivie, sort mercredi, et on s’attend à ce qu’il continue d’afficher une pression à la hausse même avec une forte baisse des prix de l’essence en juillet.

Cela ajoutera de la pression à l’exercice d’équilibre de la Fed consistant à utiliser les hausses de taux pour tempérer l’inflation sans faire basculer l’économie dans la récession. Comme l’a dit Rick Rieder, directeur des investissements des titres mondiaux à revenu fixe chez le géant de la gestion d’actifs BlackRock, le défi consiste à “comment exécuter un” atterrissage en douceur “lorsque l’économie est en plein essor et atterrit sur une piste qu’elle n’a jamais utilisée auparavant. .”

“La publication d’aujourd’hui, beaucoup plus forte que prévu, complique le travail d’une Réserve fédérale qui cherche à créer un environnement d’emploi plus tempéré, conformément à ses tentatives de modérer les niveaux actuels d’inflation”, a déclaré Rieder dans une note client. “La question est maintenant de savoir combien de temps encore (et plus haut) les taux devront-ils durer avant que l’inflation puisse être maîtrisée?”