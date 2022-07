L’économie américaine montre un autre déclin, attisant les craintes de récession

“Nous sommes absolument en perte de vitesse”, a déclaré Tim Quinlan, économiste principal chez Wells Fargo. “Les gains de revenu au minimum ont eu du mal à suivre le rythme de l’inflation, et c’est ce qui réduit la capacité des gens à dépenser.”

Une décélération, en soi, n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. La Réserve fédérale a tenté de refroidir l’économie dans le but de maîtriser l’inflation, et la Maison Blanche a fait valoir que le ralentissement faisait partie d’une transition inévitable et nécessaire vers une croissance durable après la reprise rapide de l’année dernière.

“Après la croissance économique historique de l’année dernière – et la récupération de tous les emplois du secteur privé perdus pendant la crise pandémique – il n’est pas surprenant que l’économie ralentisse alors que la Réserve fédérale agit pour réduire l’inflation”, a déclaré M. Biden dans un déclaration publiée après la publication du rapport sur le PIB. “Mais même si nous sommes confrontés à des défis mondiaux historiques, nous sommes sur la bonne voie et nous traverserons cette transition plus forts et plus sûrs.”

Pourtant, les prévisionnistes de ces dernières semaines sont devenus de plus en plus préoccupés par le fait que les mesures agressives de la Fed – notamment l’augmentation des taux d’intérêt de trois quarts de point de pourcentage mercredi pour le deuxième mois consécutif – entraîneront une récession. Jerome H. Powell, le président de la Fed, a reconnu que la voie pour éviter un ralentissement se « rétrécissait », en partie à cause des forces mondiales, notamment la guerre en Ukraine et les politiques strictes en matière de pandémie en Chine, qui échappent au contrôle de la banque centrale.