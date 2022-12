L’économie américaine est résiliente, selon le directeur du NEC de la Maison Blanche, Brian Deese

L’économie américaine fait preuve d’une “résilience continue” malgré un ralentissement prévisible, a déclaré mercredi un haut conseiller économique de la Maison Blanche.

Le directeur du Conseil économique national, Brian Deese, a déclaré que les faibles taux de défaillance des cartes de crédit et les problèmes d’hypothèques indiquent la résilience des bilans des ménages, tandis que le marché du travail et le taux d’épargne indiquent également une croissance plus stable. Il a également souligné que le ralentissement de l’inflation était un signe positif d’une croissance économique plus saine.

actualités liées à l’investissement Cathie Wood dit que la Fed commet une grave erreur alors que le marché obligataire affiche le pire signal depuis les années 1980

“Nous devons voir une transition vers une trajectoire de croissance plus stable, mais je pense que si vous regardez les éléments clés dont vous avez besoin dans ce cadre, un certain relâchement du côté de l’inflation … nous commençons à voir des preuves dans dans cette direction”, a déclaré Deese mercredi sur “Squawk Box” de CNBC.

Le rapport sur le marché du travail de novembre publié vendredi a montré que la croissance de l’emploi était meilleure que prévu, la masse salariale non agricole ayant augmenté de 263 000. Le taux de chômage était de 3,7 %.