Selon le Congressional Budget Office, l’économie américaine devrait croître plus vite que prévu – atteignant des niveaux pré-pandémiques d’ici le milieu de cette année.

Dans les données publiées lundi, les calculateurs de chiffres du gouvernement ont déclaré le chômage devrait tomber à 5,3% – contre 6,8% en 2020 – d’ici la fin de 2021. Pourtant, il faudra attendre 2024 pour que le chômage retombe aux niveaux observés avant que la pandémie COVID-19 ne frappe et ne frappe le marché du travail.

L’économie augmentera de 4,6% en 2021 après une contraction de 3,5% en 2020, propulsée par une reprise de l’activité commerciale et des dépenses de sauvetage de coronavirus, selon le CBO.

C’est plus rapide que ce qui avait été prédit en juillet, rapporte le Wall Street Journal. L’agence a alors déclaré que l’économie ne retrouverait pas son niveau d’avant la pandémie avant la mi-2022.

Le CBO a déclaré que ses prévisions avaient changé « en grande partie parce que la récession n’était pas aussi grave que prévu et parce que la première étape de la reprise a eu lieu plus tôt et a été plus forte que prévu ».

Pourtant, la croissance diminuera à moins de 2% d’ici la fin de la décennie, selon les projets du CBO.

L’arbitre budgétaire non partisan a déclaré que ses dernières prévisions étaient basées sur les lois en vigueur adoptées le 12 janvier et n’incluaient aucune action de l’exécutif ou proposition de relance de l’administration du président Joe Biden.

Les partisans de Biden peuvent indiquer que la projection du CBO d’une reprise de l’embauche sur trois ans est un besoin d’aide supplémentaire dans le cadre de son plan de 1,9 billion de dollars.

Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré que la projection du CBO « n’est pas une mesure de la façon dont chaque famille américaine fait », ajoutant que « l’attention de l’administration est sur ce dont le peuple américain a besoin pour traverser cette crise ».

Mais les législateurs républicains peuvent simultanément affirmer qu’il faut moins d’argent pour stimuler l’économie, car le CBO estime que l’économie totale reviendra à sa taille d’avant la pandémie au milieu de cette année.

Le CBO a déclaré qu’il s’attend à ce que la croissance du produit intérieur brut réel des États-Unis ralentisse à 2,9% en 2022 et 2,2% en 2023. Le PIB réel sera en moyenne de 1,7% pour la période 2026-2031, selon les prévisions du CBO.

Les prévisions serviront de base à une mise à jour des projections budgétaires américaines de l’agence pour la période 2021-2031, qui seront publiées plus tard en février.

Ces projections constituent une base de référence pour mesurer les coûts budgétaires de la législation proposée, telle que la proposition de relance COVID-19 de 1,9 billion de dollars de Biden.

«Au cours de l’année à venir, la vaccination devrait réduire considérablement le nombre de nouveaux cas de COVID-19, la maladie causée par le coronavirus. En conséquence, l’ampleur de la distanciation sociale devrait diminuer », a déclaré CBO dans son rapport sur les prévisions économiques.

Le rapport suppose que le taux de chômage moyen aux États-Unis tombera à 5,7% en 2021 contre 8,1% en 2020, le nombre de personnes employées atteignant des niveaux prépandémiques en 2024.

Mais il a déclaré que l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation à l’exclusion des coûts alimentaires et énergétiques passerait de 1,6% en 2021 à 2,1% en 2022, au-dessus de l’objectif d’inflation nominal de 2% de la Réserve fédérale.

« Nous prévoyons une croissance record des dépenses de consommation en 2021, les ménages bénéficiant d’une version édulcorée de 1,2 billion de dollars du plan de sauvetage de Biden, la diffusion de vaccins atteignant progressivement les deux tiers des Américains d’ici juillet et l’emploi s’accélérant ce printemps », a déclaré Gregory Daco, chef des États-Unis. économiste à Oxford Economics à New York.

Les gens font la queue pour obtenir de l’aide pour les allocations de chômage à Las Vegas

Les gens s’enregistrent dans une banque alimentaire tenue au Los Angeles Boys & Girls Club en décembre

L’économie américaine a progressé à un taux annuel de 4% au cours des trois derniers mois de 2020 et a diminué l’année dernière du plus grand nombre en 74 ans.

Pour 2020 dans son ensemble, année où le coronavirus a infligé le pire gel économique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’économie s’est contractée de 3,5%.

Les dégâts économiques ont suivi l’éruption de la pandémie il y a 10 mois et la profonde récession qu’elle a déclenchée, avec des dizaines de millions d’Américains sans emploi.

Un rapport du gouvernement publié la semaine dernière a estimé que le produit intérieur brut du pays – sa production totale de biens et services – a fortement ralenti au cours du trimestre d’octobre à décembre après une hausse record de 33,4% au cours du trimestre de juillet à septembre.

Ce gain faisait suite à une chute annuelle record de 31,4% au cours du trimestre d’avril à juin, lorsque l’économie a sombré dans une chute libre.

Les chiffres publiés jeudi dernier montrent que le nombre d’Américains demandant de nouvelles prestations de chômage a légèrement diminué la semaine précédente, mais est resté à un niveau historiquement élevé de 847 000.

Avant que le virus n’éclate aux États-Unis en mars, les demandes hebdomadaires d’aide au chômage n’avaient jamais dépassé les 700 000, même pendant la Grande Récession.

Alors même que l’économie se contractait l’année dernière, le marché boursier a réussi à augmenter fortement

Alors même que l’économie se contractait l’an dernier, le marché boursier a réussi à augmenter fortement, l’indice S&P 500 gagnant 16%.

La disparité entre les deux reflétait un adage éprouvé: le marché boursier est un indicateur prospectif, les investisseurs se concentrant sur les perspectives de bénéfices futurs des entreprises et la santé économique plutôt que sur l’état actuel de l’économie.

Ainsi, alors même que l’économie s’effondrait l’année dernière, les investisseurs attendaient avec impatience les espoirs de vaccins et d’aide gouvernementale et de bénéfices solides des entreprises, en particulier parmi les entreprises de technologie, qui ont généré les gains de l’année dernière.

Le coup porté à l’économie par la pandémie au début du printemps dernier a mis fin à la plus longue expansion économique des États-Unis jamais enregistrée – près de 11 ans.

Les dommages causés par le virus ont entraîné une contraction du PIB à un taux annuel de 5% au cours du trimestre janvier-mars de l’année dernière. Depuis lors, des milliers d’entreprises ont fermé, près de 10 millions de personnes sont toujours sans travail et plus de 400 000 Américains sont morts du virus.

La semaine dernière, le Fonds monétaire international prévoyait que l’économie américaine progressera de 5,1% cette année et de 2,5% en 2022.

«Le marché du travail est en difficulté cet hiver, mais des temps meilleurs sont à venir», a déclaré Ryan Sweet, économiste principal chez Moody’s Analytics à West Chester, en Pennsylvanie.