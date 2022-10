L’économie américaine a renoué avec la croissance au dernier trimestre, avec une croissance de 2,6 % – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – L’économie américaine a progressé à un taux annuel de 2,6% meilleur que prévu de juillet à septembre, mettant fin à deux trimestres consécutifs de contraction économique et surmontant une inflation et des taux d’intérêt extrêmement élevés.

L’estimation de jeudi du département du Commerce a montré que le produit intérieur brut du pays – la mesure la plus large de la production économique – a augmenté au troisième trimestre après avoir diminué au premier semestre 2022. Des exportations plus fortes et des dépenses de consommation stables, soutenues par un marché du travail sain, contribué à restaurer la croissance de la plus grande économie du monde.

Les dépenses de consommation, qui représentent environ 70 % de l’activité économique américaine, ont augmenté à un rythme annuel de 1,4 %, contre 2 % d’avril à juin. La croissance du dernier trimestre a également été stimulée par les exportations, qui ont bondi à un rythme annuel de 14,4 %.

L’investissement dans le logement, cependant, a plongé à un rythme annuel de 26%, martelé par la flambée des taux hypothécaires alors que la Réserve fédérale augmente les coûts d’emprunt pour lutter contre l’inflation chronique.

Les perspectives de l’économie globale se sont assombries. La Fed a relevé ses taux d’intérêt cinq fois cette année et devrait le faire à nouveau la semaine prochaine et en décembre. Le président Jerome Powell a averti que les hausses de la Fed apporteraient de la “douleur” sous la forme d’une hausse du chômage et peut-être d’une récession.

Le dernier rapport du gouvernement sur le PIB intervient alors que les Américains, inquiets de l’inflation et du risque de récession, ont commencé à voter lors des élections de mi-mandat qui détermineront si le Parti démocrate du président Joe Biden conserve le contrôle du Congrès. L’inflation est devenue un problème de signature pour les attaques républicaines contre la gestion de l’économie par les démocrates.

L’inflation étant toujours proche de son plus haut niveau depuis 40 ans, les flambées de prix constantes exercent une pression sur les ménages à travers le pays. Dans le même temps, la hausse des taux d’intérêt a fait dérailler le marché du logement et est susceptible d’infliger des dommages plus importants au fil du temps. Les perspectives de l’économie mondiale s’assombrissent également à mesure que la guerre de la Russie contre l’Ukraine s’éternise.

La croissance économique américaine du dernier trimestre a inversé les baisses annuelles de 1,6 % de janvier à mars et de 0,6 % d’avril à juin. Des trimestres consécutifs de baisse de la production économique sont une définition informelle d’une récession. Mais la plupart des économistes ont déclaré qu’ils pensaient que l’économie avait contourné une récession, notant le marché du travail toujours résilient et les dépenses régulières des consommateurs. La plupart d’entre eux ont cependant exprimé leur inquiétude quant à la probabilité d’une récession l’année prochaine alors que la Fed resserre régulièrement le crédit.

Preston Caldwell, responsable de l’économie américaine pour la société de services financiers Morningstar, a noté que la contraction de l’économie au premier semestre de l’année a été causée en grande partie par des facteurs qui ne reflètent pas sa santé sous-jacente et donc “ne constituait très probablement pas une véritable crise économique”. ralentir.” Il a souligné, par exemple, une baisse des stocks des entreprises, un événement cyclique qui a tendance à s’inverser avec le temps.

La hausse des coûts d’emprunt a notamment affaibli le marché intérieur. Le taux moyen d’un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans, qui n’était que de 3,09 % il y a un an, approche les 7 %. Les ventes de maisons existantes ont chuté pendant huit mois consécutifs. La construction de maisons neuves est en baisse de près de 8 % par rapport à il y a un an.

Pourtant, l’économie conserve des poches de force. L’un est le marché du travail d’une importance vitale. Les employeurs ont ajouté en moyenne 420 000 emplois par mois cette année, plaçant 2022 sur la bonne voie pour être la deuxième meilleure année pour la création d’emplois (derrière 2021) dans les registres du Département du travail remontant à 1940. Le taux de chômage était de 3,5 % le mois dernier, ce qui correspond à un creux d’un demi-siècle.

Cependant, les embauches ralentissent. En septembre, l’économie a créé 263 000 emplois, un chiffre solide mais le plus bas depuis avril 2021.

Les événements internationaux suscitent de nouvelles inquiétudes. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a perturbé le commerce et augmenté les prix de l’énergie et des denrées alimentaires, créant une crise pour les pays pauvres. Le Fonds monétaire international, invoquant la guerre, a abaissé ce mois-ci ses perspectives pour l’économie mondiale en 2023.

