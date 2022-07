L’économie américaine a reculé de 0,9 % au dernier trimestre, sa 2e baisse consécutive – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – L’économie américaine s’est contractée d’avril à juin pour un deuxième trimestre consécutif, se contractant à un rythme annuel de 0,9% et faisant craindre que le pays ne se rapproche d’une récession.

La baisse que le département du Commerce a signalée jeudi dans le produit intérieur brut – la mesure la plus large de l’économie – a suivi une baisse annuelle de 1,6 % de janvier à mars. Des trimestres consécutifs de baisse du PIB constituent un indicateur informel, mais non définitif, d’une récession.

Le rapport arrive à un moment critique. Les consommateurs et les entreprises ont lutté sous le poids de la répression de l’inflation et de la hausse des coûts d’emprunt. Mercredi, la Réserve fédérale relevé son taux d’intérêt de référence par un important trois quarts de point pour la deuxième fois consécutive dans sa volonté de vaincre la pire flambée d’inflation en quatre décennies.

La Fed espère réaliser un « atterrissage en douceur » notoirement difficile : un ralentissement économique qui parvient à freiner la flambée des prix sans déclencher de récession.

Le président de la Fed, Jerome Powell, et de nombreux économistes ont déclaré que même si l’économie s’affaiblit, ils doutent qu’elle soit en récession. Beaucoup d’entre eux évoquent notamment un marché du travail encore dynamique, avec 11 millions d’offres d’emploi et un taux inhabituellement bas 3,6 % de taux de chômagepour suggérer qu’une récession, si elle se produit, est encore loin.

Jeudi, la première des trois estimations gouvernementales du PIB pour le trimestre d’avril à juin marque un affaiblissement drastique par rapport au 5,7% de croissance que l’économie a atteint l’année dernière. Il s’agit de l’expansion la plus rapide sur une année civile depuis 1984, reflétant la vigueur avec laquelle l’économie a rebondi après la brève mais brutale récession pandémique de 2020.

Mais depuis lors, la combinaison de la hausse des prix et de la hausse des coûts d’emprunt a fait des ravages. Le ministère du Travail l’indice des prix à la consommation a grimpé de 9,1 % en juin par rapport à l’année précédente, un rythme inégalé depuis 1981. Et malgré des augmentations de salaire généralisées, les prix augmentent plus rapidement que les salaires. En juin, le salaire horaire moyen, après ajustement en fonction de l’inflation, a baissé de 3,6 % par rapport à l’année précédente, la 15e baisse consécutive d’une année sur l’autre.

La poussée de l’inflation et la crainte d’une récession ont érodé la confiance des consommateurs et attisé l’inquiétude du public à propos de l’économie, qui envoie des signaux frustrants et mitigés. Et avec l’approche des élections de mi-mandat de novembre, le mécontentement des Américains a diminué la cote d’approbation publique du président Joe Biden et a augmenté la probabilité que les démocrates perdent le contrôle de la Chambre et du Sénat.

Les dépenses de consommation continuent de croître. Mais les Américains perdent confiance : leur évaluation des conditions économiques dans six mois a atteint son point le plus bas depuis 2013, selon le Conference Board, un groupe de recherche.

Les risques de récession ont augmenté alors que les décideurs de la Fed ont poursuivi une campagne de hausses de taux qui se poursuivra probablement jusqu’en 2023. Les hausses de la Fed ont déjà conduit à des taux plus élevés sur les cartes de crédit et les prêts automobiles et à un doublement du taux moyen sur une période de 30 ans. an hypothécaire fixe dans l’année écoulée, à 5,5. Les ventes de maisons, particulièrement sensibles aux variations des taux d’intérêt, ont chuté.

Même si l’économie enregistre un deuxième trimestre consécutif de PIB négatif, de nombreux économistes ne la considèrent pas comme constituant une récession. La définition de la récession la plus largement acceptée est celle déterminée par le National Bureau of Economic Research, un groupe d’économistes dont le Comité de datation du cycle économique définit une récession comme “une baisse significative de l’activité économique qui se propage dans l’ensemble de l’économie et dure plus que quelques mois. »

Le comité évalue une série de facteurs avant de déclarer publiquement la mort d’une expansion économique et la naissance d’une récession – et il le fait souvent bien après coup.

Cette semaine, Walmart, le plus grand détaillant du pays, a abaissé ses perspectives de bénéfices, affirmant que la hausse des prix de l’essence et des aliments obligeait les acheteurs à dépenser moins pour de nombreux articles discrétionnaires, comme de nouveaux vêtements.

La fabrication ralentit également. Les usines américaines ont connu 25 mois consécutifs d’expansion, selon l’indice de fabrication de l’Institute for Supply Management, bien que les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement aient rendu difficile pour les usines de remplir les commandes.

Mais maintenant, le boom des usines montre des signes de tension. L’indice ISM a chuté le mois dernier à son plus bas niveau en deux ans. Les nouvelles commandes ont diminué. L’embauche d’usine a chuté pour un deuxième mois consécutif.

