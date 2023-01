L’économie américaine a progressé de 2,9% au quatrième trimestre, plus que prévu

Minneapolis

CNN

L’économie américaine a de nouveau progressé au quatrième trimestre, enregistrant une croissance solide jusqu’à la fin de 2022, alors même que les consommateurs et les entreprises luttaient contre une inflation historiquement élevée et des taux d’intérêt en hausse.

Le produit intérieur brut – la mesure la plus large de l’activité économique – a augmenté à un taux annualisé de 2,9% d’octobre à décembre de l’année dernière, selon le département du Commerce données publiées jeudi. Pour 2022, le PIB a augmenté de 2,1 %, selon le rapport.

“Il semble que l’air du temps soit très négatif ces jours-ci sur l’économie, donc je vois des gens séparer ces chiffres, et les chiffres sont bons”, a déclaré Robert Frick, économiste en chef à la Navy Federal Credit Union. “Nous ne devrions pas nous attendre à ce qu’ils soient fantastiques, car l’économie ralentit … mais ils étaient toujours très positifs.”

L’expansion de 2,9 % du dernier trimestre, bien qu’elle représente un recul par rapport à la croissance annualisée de 3,2 % observée au troisième trimestre, représente une amélioration continue par rapport au premier semestre de l’année, lorsque le PIB a diminué.

Après 2021, qui a vu une croissance du PIB de 5,9% – la plus élevée depuis 1984 – l’année dernière a débuté avec deux trimestres consécutifs de contraction. Ces baisses ont déclenché la sonnette d’alarme, puisque deux trimestres consécutifs de croissance économique négative marquent une définition empirique, mais non officielle, d’une récession.

Cependant, 2022 a été une année de transition alors que l’économie continuait de se remettre de la pandémie. Les déséquilibres des échanges et des stocks ont eu un effet démesuré sur les données du PIB au début de l’année.

Mais les entreprises se sont depuis réadaptées aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement, et les consommateurs ont déplacé leurs dépenses des meubles, des vélos et d’autres biens vers des services comme les voyages et les restaurants.

La croissance économique robuste enregistrée au quatrième trimestre a été principalement alimentée par un “consommateur incroyablement résilient”, a déclaré John Leer, économiste en chef chez Morning Consult.

Cependant, il y a des signes qui commencent à s’estomper, a-t-il dit.

Les dépenses de consommation du quatrième trimestre, qui étaient principalement axées sur les secteurs des services, ont augmenté de 2,1 %, soit une légère baisse par rapport au gain de 2,3 % au troisième trimestre, selon le rapport de jeudi.

“Les consommateurs ont de plus en plus de mal à gérer les effets continus de la flambée des prix l’année dernière en puisant dans le crédit et l’épargne”, a déclaré Leer. “La demande des consommateurs étant susceptible de poursuivre sa trajectoire descendante, l’investissement des entreprises devrait également ralentir au cours des prochains trimestres, augmentant la probabilité d’une récession cette année.”

L’année dernière, l’inflation a atteint un sommet en 40 ans et est restée obstinément élevée, érodant les finances des consommateurs et leur confiance. La Réserve fédérale s’est lancée dans un effort considérable pour augmenter rapidement les taux d’intérêt afin d’aider à freiner la demande et à réduire l’inflation. Bien que les changements de politique monétaire mettent un certain temps à prendre effet, certains secteurs de l’économie (notamment le logement) se sont déjà considérablement affaiblis.

Le rapport de jeudi a montré que l’investissement fixe résidentiel a chuté de 26,7% au cours des trois derniers mois de l’année, légèrement plus faible que le plongeon de 27,1% au troisième trimestre. L’investissement des entreprises en équipement a diminué de 3,7 % au cours du dernier trimestre de l’année.

L’inflation, qui ralentit, reste le joker pour 2023, a déclaré Frick.

“L’inflation est le croquemitaine ici, et plus le croquemitaine que nous avons est petit, moins il y a de pression sur toutes les autres choses qui freinent l’économie – les dépenses de consommation, les dépenses des entreprises, les dépenses du gouvernement”, a-t-il déclaré à CNN.

Attendez-vous à ce que les six premiers mois de l’année soient très dynamiques, a-t-il déclaré.

“Cela dépendra en grande partie de laquelle de ces choses s’estompe le plus rapidement : si c’est l’inflation, nous sommes en pleine forme ; et s’il s’agit de dépenses de consommation, nous ne sommes pas en si bonne forme », a-t-il déclaré. “Mais je pense qu’il y a beaucoup plus de points positifs que nous examinons maintenant que nous ne l’étions en novembre.”

Les économistes s’attendaient à ce que le PIB du quatrième trimestre progresse à un taux ajusté annualisé de 2,6 %, selon Refinitiv.

Les chiffres du PIB de jeudi sont les premières des trois estimations officielles publiées par le département du Commerce pour le quatrième trimestre. Les données du PIB sont souvent révisées, parfois des années plus tard.