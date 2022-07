L’économie américaine a probablement à peine progressé au dernier trimestre et s’est peut-être contractée

Les économistes prévoient que l’économie a à peine augmenté au deuxième trimestre, et certains s’attendent à ce qu’elle se contracte.

Les estimations montrent que l’économie a peut-être augmenté de plusieurs dixièmes de pour cent. Goldman Sachs s’attend à une augmentation de 1 %, tandis que Moody’s Economics prévoit une baisse de 1 %.

Les prévisions de croissance atone font suite à la baisse de 1,6 % au premier trimestre. Mais il existe de nombreuses prévisions d’une économie en déclin, y compris la Le tracker GDP Now de la Fed d’Atlanta, qui a négatif 1,2% pour le deuxième trimestre.

Cela en ferait le deuxième rapport négatif consécutif sur le PIB, l’un des signaux indiquant que l’économie est en récession. Cependant, les économistes prennent soin de souligner que la vigueur du marché du travail et d’autres facteurs rendent une récession peu probable pour l’instant. Ils notent également que le National Bureau of Economic Research, l’arbitre officiel des appels à la récession, ne devrait pas non plus en déclarer un maintenant.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi qu’il ne croyait pas que l’économie soit en récession.

“Disons que c’est négatif. Le gros titre partout sera “récession”. Ce n’est pas ainsi que les marchés le pensent, mais vous verrez des gens crier “récession””, a déclaré Michael Schumacher, responsable de la stratégie macro chez Wells Fargo. “Ensuite, il y aura un débat à ce sujet. … Cela importera plus aux types politiques qu’au marché.”

Certains économistes ont relevé leurs prévisions mercredi, avant le rapport du deuxième trimestre, après que le rapport mensuel sur les biens durables a été meilleur que prévu, et que les données commerciales avancées ont montré que l’écart commercial s’était considérablement réduit. Les biens durables ont augmenté de 1,9 % en juin après une plus faible progression de 0,8 % en mai.

Les économistes de Goldman Sachs ont augmenté leurs prévisions de produit intérieur brut à 1% contre 0,4% après les données.

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, a déclaré qu’il avait maintenant une prévision de moins 1 % ; avant les données, il était à moins 1,3 %. Mais lui non plus ne croit pas que le chiffre négatif, combiné à la contraction du premier trimestre, signalerait une récession.

“Je pense qu’il est difficile de voir une récession alors que nous avons créé autant d’emplois. Il y a des postes vacants record”, a-t-il déclaré, notant que la croissance de l’emploi a été en moyenne d’environ 500 000 par mois. “Ce n’est pas cohérent avec l’idée que l’économie est en récession. C’est chaque industrie et dans chaque coin du pays qui connaît une croissance robuste de l’emploi. Ce n’est tout simplement pas une récession.”

L’économie a ajouté 372 000 emplois en juin.

Zandi a noté que les chiffres de la croissance négative seront probablement révisés à la hausse et que les causes de la contraction ne durent pas. Le ralentissement peut être en partie lié à l’impact de Covid sur l’économie, qui a entraîné des chaînes d’approvisionnement serrées et des problèmes d’inventaire.

“La faiblesse du PIB du T1 et du T2 va principalement au commerce et aux stocks, et ce sont des facteurs temporaires du PIB”, a-t-il déclaré. “Ils font osciller le PIB d’un trimestre à l’autre, mais ce ne sont pas des sources persistantes de croissance ou des poids sur la croissance.”

Le commerce a soustrait 3,2 points de pourcentage au PIB au premier trimestre, mais cela devrait être un facteur positif au deuxième trimestre, a ajouté Zandi.

“Nous avons eu un gain d’inventaire assez important au premier trimestre. … Je pense que cela est dû aux perturbations du commerce liées à la pandémie et au calendrier des choses”, a-t-il déclaré. “Les stocks ont augmenté de manière significative au premier trimestre. … Nous allons assister à une certaine accumulation de stocks au deuxième trimestre, mais pas à un gain de stocks aussi important. Par conséquent, cela freine le PIB.”

Les économistes de JP Morgan ont relevé leur prévision de croissance de 0,7% à 1,4% après les publications économiques de mercredi.

“Les surprises les plus importantes étaient liées au commerce et aux stocks, car le déficit commercial de juin a été plus étroit que prévu et les variations nominales des stocks de juin ont été supérieures aux attentes”, ont écrit les économistes de JP Morgan dans une note.

Le déficit nominal du commerce des biens s’est réduit à 98,2 milliards de dollars en juin, contre 104 milliards de dollars en mai, et les exportations ont augmenté de 2,5 % alors que les importations ont chuté de 0,5 %. Les données commerciales ne sont pas complètes, car elles n’incluent pas les services, mais les économistes de JP Morgan ont déclaré qu’ils s’attendent maintenant à ce qu’une amélioration du déficit commercial signifie plus de croissance.

“Nous pensons que les données dont nous disposons suggèrent fortement que le déficit commercial réel s’est sensiblement réduit au 2T [which we now think added 1.6%-pts to 2Q real GDP growth]”, ont-ils noté.

Kevin Cummins, économiste en chef américain chez NatWest Markets, a déclaré que les données commerciales confirmaient son point de vue selon lequel l’économie avait progressé à un rythme de 1,5 % au cours du trimestre.

“Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas obtenir une impression négative, mais c’est moins probable”, a-t-il déclaré. Cummins a également souligné que deux trimestres négatifs consécutifs ne signifient pas que l’économie est réellement en récession.

“Si nous obtenons un autre trimestre négatif pour le deuxième trimestre, ils appellent cela une récession technique”, a déclaré Cummins. “Le problème avec ça, c’est que ce n’est pas la façon dont le NBER regarde les choses. … Ils regardent les données mensuelles. Ils vont regarder l’emploi. Ils vont regarder le revenu personnel, la consommation, la production industrielle, toutes les données mensuelles et décider si l’économie est en contraction ou en expansion.”