L’économie américaine a enregistré plus de créations d’emplois que prévu en juillet

Selon de nouvelles données publiées mardi par le Bureau of Labor Statistics, les employeurs américains n’abandonnent pas encore leurs pancartes « aide recherchée ».

Le nombre de postes vacants a augmenté de manière inattendue en juillet, avec environ 11,2 millions d’emplois disponibles, légèrement supérieur au total révisé de juin de 11 millions d’ouvertures, selon la dernière enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre (JOLTS). Le total de juin a été révisé à la hausse d’environ 300 000 postes.

Les offres d’emploi ont atteint un niveau record de 11,86 millions en mars de cette année, selon des données remontant à décembre 2000.

Il y avait près de deux emplois disponibles par demandeur d’emploi en juillet, contre 1,8 en juin, selon les données. Ce n’est pas ce que la Réserve fédérale espérait : la Fed considère que les créations d’emplois quasi record contribuent à stimuler les augmentations de salaire, ce qui est considéré comme un accélérateur de l’inflation.

Le total des embauches et des départs a légèrement diminué par rapport à Juin. Un peu moins de 6,4 millions de personnes ont été embauchées en juillet, en baisse d’environ 74 000 par rapport à juin. Le nombre de travailleurs qui ont quitté leur emploi s’est élevé à 4,18 millions, contre 4,25 millions en juin.

Les licenciements sont restés inchangés à 1,4 million.

“Les offres d’emploi par chômeur, un ratio que la Réserve fédérale surveille, sont passés à 1,98”, a déclaré AnnElizabeth Konkel, économiste principale au Indeed Hiring Lab. “Étant donné que la Réserve fédérale veut voir cette métrique chuter, la hausse d’aujourd’hui n’est pas la direction qu’elle espérait voir. De plus, cette augmentation souligne que certains employeurs continueront de faire face à des défis d’embauche. Et avec 11,2 millions d’offres d’emploi, la demande des employeurs pour les travailleurs est toujours solide.

