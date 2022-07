L’économie américaine a créé 372 000 emplois en juin, défiant les craintes de ralentissement

La mesure la plus large du Département du travail de la sous-utilisation de la main-d’œuvre – qui comprend les travailleurs à temps partiel qui veulent plus d’heures et les personnes qui ont été découragées de chercher un emploi – a chuté à son taux le plus bas depuis que l’enquête auprès des ménages a pris sa forme actuelle en 1994, signe que les employeurs maximisent leur main-d’œuvre existante car l’embauche reste difficile.