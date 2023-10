Le produit intérieur brut (PIB) américain a grimpé à un taux annualisé élevé de 4,9 % au troisième trimestre, alimenté par de fortes dépenses de consommation et du gouvernement, selon la dernière estimation avancée. publié par le Bureau of Economic Analysis (BEA) aujourd’hui (26 octobre). Il s’agit du plus haut niveau depuis fin 2021 et d’une forte hausse par rapport aux 2,1 % du trimestre précédent.

Pendant combien de temps les dépenses de consommation peuvent-elles soutenir les actions ?

Peut-être Taylor Swift, Beyoncé et Barbenheimer “funflation” avait quelque chose à voir avec l’ajout de 8,5 milliards de dollars à l’économie du troisième trimestre – la moitié de la croissance du PIB était tirée par les dépenses de consommation.

« Une grande partie de cette force provenait de facteurs temporaires – les superproductions estivales de « Barbenheimer » et les tournées de concerts de Taylor Swift et Beyoncé – ainsi que de facteurs qui ne reflètent pas nécessairement une force sous-jacente, comme une accumulation de stocks au détail. », a déclaré l’économiste de Bloomberg, Eliza Winger..

Le BEA a également cité d’autres principaux contributeurs aux dépenses : les médicaments sur ordonnance, les voitures, le logement, les soins de santé et les assurances.

Les dépenses de consommation personnelle de base ont augmenté de 2,4 % au troisième trimestre, juste en dessous des estimations, en baisse par rapport aux 3,7 % du trimestre précédent et de 5,0 % au premier trimestre.

Tom Graff, responsable des investissements chez Facet Wealth, société de planification financière, n’est pas déconcerté par les chiffres.

« Dans l’ensemble, nous pensons que l’économie est passée d’une activité brûlante à une croissance solide. Mais il va de soi que si l’économie se contente d’une « croissance solide », [it] devrait être cohérent avec un taux d’inflation normal », a-t-il déclaré.

Graff estime que la Réserve fédérale « a fini de relever ses taux pour ce cycle », soulignant les récents commentaires des responsables de la Fed sur leur politique monétaire. attitude attentiste et son attente d’une poursuite de la baisse de l’inflation.

Ceci est conforme au consensus de Wall Street selon lequel la Fed maintiendra ses taux stables lors de la prochaine réunion politique la semaine prochaine, le 1er novembre.

Ce que les conseillers financiers disent à leurs clients

Avec le Les rendements du Trésor à 10 ans oscillent en dessous de 5% mais toujours à un sommet pluriannuel, les investisseurs se retrouvent confrontés à la question de leur stratégie de portefeuille 60/40.

“Historiquement, les actions n’ont jamais baissé sur une période de deux ans sans qu’une récession ne se produise à un moment donné au cours de ces deux années”, a déclaré Graff.

Il a ajouté que tant que l’économie poursuivrait sa croissance, les actions augmenteraient également. Mais il est optimiste sur les obligations en raison des rendements plus élevés et optimiste quant à la fin des hausses de taux de la Fed.

“[Y]ous recevez un rendement très attractif et la capacité des prix des obligations à continuer de baisser est probablement plafonnée. C’est une très belle combinaison », a-t-il déclaré.

Michael Rosen, directeur des investissements chez Angeles Investments, est optimiste quant aux actions. « Les actions sont motivées par les bénéfices, et ceux-ci sont solides. Nous restons donc pleinement investis », a-t-il déclaré.

Rosen appréciait le portefeuille 60/40, car la hausse des cours des obligations et des actions évoluait de concert, mais, déplore-t-il, « cette époque est révolue ».

“Une inflation plus élevée constituera un obstacle pour les obligations, de sorte que la combinaison traditionnelle qui a si bien fonctionné pendant si longtemps ne sera plus l’approche optimale”, a-t-il déclaré, suggérant des alternatives aux obligations traditionnelles, en ajoutant du crédit structuré et du crédit privé. place des obligations d’État de longue durée.

Rosen aime également les liquidités « pour leur caractère facultatif, leur liquidité et leur rendement plus élevé ».

Les chiffres du PIB du troisième trimestre étaient largement attendus, mais les analystes prédisent un net ralentissement à l’approche des fêtes de fin d’année.

Morgan Stanley s’attend à un ralentissement prochain – son L’outil de suivi du PIB estime une croissance de 0,7 % au prochain trimestre, tandis que l’économiste Mohamed El-Erian s’attend à un ralentissement au cours de l’année prochaine.

“Ce que cela ne fera pas, c’est signaler une croissance tout aussi robuste en 2024.” il a posté sur X.