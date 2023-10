La croissance robuste du dernier trimestre pourrait toutefois s’avérer être un point culminant pour l’économie avant qu’un ralentissement régulier ne commence au cours du trimestre actuel d’octobre à décembre et se prolonge jusqu’en 2024. Le rythme effréné devrait s’atténuer à mesure que les taux d’emprunt à long terme augmentent. , en plus des hausses de taux à court terme de la Réserve fédérale, freinent les dépenses des entreprises et des consommateurs.

Les chiffres de croissance du troisième trimestre ont révélé que les gouvernements fédéral, étatiques et locaux ont augmenté leurs dépenses et que les entreprises ont constitué leurs stocks de marchandises dans les entrepôts et sur les étagères, ce qui a contribué à accélérer la croissance. L’économie a réussi à s’accélérer malgré les efforts acharnés de la Fed pour ralentir la croissance et l’inflation en augmentant son taux d’intérêt à court terme de référence à environ 5,4%, son plus haut niveau en 22 ans.

Plusieurs responsables de la Fed ont reconnu dans leurs discours la semaine dernière que les données économiques les plus récentes montraient une reprise de la croissance plus importante que prévu. Néanmoins, la plupart des décideurs ont indiqué qu’ils maintiendraient probablement inchangé leur taux directeur, qui affecte de nombreux prêts à la consommation et aux entreprises, lors de leur réunion la semaine prochaine.

Une série de facteurs contribuent à alimenter les dépenses de consommation, qui représentent l’essentiel de la croissance de l’économie. Même si de nombreux Américains se sentent encore sous pression après deux années de forte inflation, le salaire moyen commence à dépasser la hausse des prix et à accroître la capacité de consommation des individus.

Les salaires et traitements au cours du trimestre avril-juin, la dernière période pour laquelle des données sont disponibles, ont augmenté de 1,7% après ajustement à l’inflation, selon le ministère du Travail. Il s’agit de l’augmentation trimestrielle la plus rapide en trois ans.

Les Américains, dans leur ensemble, ont également commencé l’année sur une base financière saine, selon un rapport de la Fed publié la semaine dernière. La valeur nette d’un ménage type a bondi de 37 % entre 2019 et 2022. Les prix de l’immobilier ont grimpé en flèche et le marché boursier a connu la plus forte hausse jamais enregistrée depuis plus de 30 ans.

Dans le même temps, les familles ont bénéficié des taux d’intérêt inhabituellement bas qui ont duré depuis la récession pandémique de 2020 jusqu’à la fin de l’année dernière. Le ménage type – celui à mi-chemin entre le plus riche et le plus pauvre – a consacré 13,4 % de ses revenus aux intérêts de ses dettes, la proportion la plus faible jamais enregistrée.

Il est néanmoins probable que les consommateurs freineront leurs dépenses au cours des trois derniers mois de l’année, et la morosité du marché immobilier pèse également sur l’économie. Ce mois-ci, près de 30 millions de personnes ont commencé à rembourser plusieurs centaines de dollars par mois en prêts étudiants, ce qui pourrait ralentir leur capacité à dépenser. Ces remboursements de prêts avaient été suspendus lorsque la pandémie a frappé il y a trois ans.

L’économie est également confrontée à d’autres défis, notamment la perspective d’une fermeture du gouvernement le mois prochain et une hausse des taux d’intérêt à long terme depuis juillet. Le taux hypothécaire moyen sur 30 ans approche les 8 %, un sommet depuis 23 ans, rendant l’achat d’une maison hors de portée pour un plus grand nombre d’Américains.

Le président de la Fed, Jerome Powell, dans un discussion la semaine dernières’est dit globalement satisfait de l’évolution de l’économie : l’inflation a ralenti à un taux annuel de 3,7% contre un sommet de quatre décennies de 9,1 % en juin 2022. Dans le même temps, une croissance et des embauches régulières ont permis d’éviter une récession, qui a été largement prédit à la fin de l’année dernière.

Si ces tendances se poursuivent, cela pourrait permettre à la Fed de réaliser un « atterrissage en douceur » très recherché, dans lequel elle parviendrait à ralentir l’inflation jusqu’à son objectif de 2 % sans provoquer de profonde récession.

Dans le même temps, Powell a reconnu que si l’économie devait continuer à croître de manière robuste, la Fed pourrait devoir augmenter encore ses taux. Son taux de référence à court terme se situe désormais à environ 5,4 %, un sommet depuis 22 ans.

Les responsables de la Fed ont été surpris par un rapport gouvernemental éclatant la semaine dernière sur les ventes au détail, qui a montré que les dépenses dans les magasins et les restaurants ont bondi le mois dernier bien plus que prévu. Les Américains ont dépensé davantage à la fois pour des produits de première nécessité comme l’essence et l’épicerie, ainsi que pour des articles discrétionnaires, comme les voitures et les repas au restaurant, sur lesquels les consommateurs réduisent généralement s’ils s’inquiètent d’un affaiblissement de l’économie.

Et même si les taux hypothécaires élevés ont fait baisser les ventes de logements existants, la grande majorité des propriétaires paient toujours des taux bas, fixés sur 30 ans, ce qui signifie que leurs coûts de logement restent bas même si la Fed augmente ses taux. Cela contraste avec les propriétaires au Royaume-Uni et en Europe, par exemple, qui sont plus susceptibles d’avoir des prêts hypothécaires à taux variable. Environ huit propriétaires américains sur dix ont un taux hypothécaire inférieur à 5%selon le courtage en ligne Redfin.

Avec un ralentissement général de l’inflation, la Fed devrait maintenir son taux à court terme inchangé lors de sa réunion la semaine prochaine. De nombreux économistes s’attendent de plus en plus à ce que les décideurs de la banque centrale maintiennent les taux inchangés lors de leur réunion de décembre également.

Powell tiendra une conférence de presse mercredi qui sera scrutée de près pour déceler toute indication sur les prochaines actions de la Fed.