L’économie allemande stagne. Et ces 5 graphiques montrent comment

Alors que l’Allemagne est déjà en récession technique, les économistes prédisent que la croissance du PIB devrait stagner pour le reste de l’année et brossent un tableau sombre pour la plus grande économie d’Europe.

L’indice des prix à la consommation mesure la variation moyenne du prix des biens et services achetés par les consommateurs et constitue une indication solide des tendances de la valeur monétaire.

Le gouvernement a introduit plusieurs forfaits de secours en 2022, conçu pour aider les Allemands à faire face à la hausse du coût de la vie provoquée par une forte inflation, y compris l’augmentation des allocations familiales et des paiements uniques pour les étudiants et les retraités.

Alors que certaines sources d’énergie commencent à retrouver leurs prix d’avant-guerre, la crise énergétique continue d’affecter certaines des plus grandes industries allemandes.

« La production industrielle à forte intensité énergétique est considérablement réduite. Le secteur automobile [has also been] des difficultés depuis un certain temps et une restructuration substantielle est encore à venir », a déclaré à CNBC Volker Wieland, titulaire de la chaire d’économie monétaire de l’Université Goethe de Francfort.

Les coûts des services publics devraient encore augmenter en 2023, selon un Rapport de janvier par Allianz. Les factures d’électricité devraient augmenter d’environ 35 % cette année, tandis que les prix de l’électricité industrielle devraient augmenter d’environ 75 %, selon le rapport.