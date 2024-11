L’économie a créé 12 000 emplois, touchée par les ouragans et la grève de Boeing

Le taux de chômage s’est toutefois maintenu à 4,1%, conformément aux attentes. Une mesure plus large du chômage, qui inclut les travailleurs découragés et ceux occupant un emploi à temps partiel pour des raisons économiques, est également restée inchangée à 7,7 %.

La masse salariale non agricole a augmenté de 12 000 pour le mois, en forte baisse par rapport à septembre et en dessous de l’estimation du Dow Jones de 100 000, le Bureau des statistiques du travail a rapporté vendredi. Dans ce qui était déjà attendu comme un rapport pessimiste, octobre a enregistré le plus faible gain depuis décembre 2020.

En octobre, la création d’emplois a ralenti à son rythme le plus faible depuis fin 2020, les impacts des tempêtes dans le Sud-Est et une impasse importante dans le secteur du travail ayant entamé la situation de l’emploi.

Parallèlement à cela, le rapport souligne l’impact des ouragans Helene et Milton, mais précise qu’« il n’est pas possible de quantifier l’effet net » des tempêtes sur le total des emplois. Le BLS a noté que les réponses à l’enquête auprès des établissements, qui montre l’augmentation globale de la masse salariale non agricole, étaient « bien inférieures à la moyenne », mais a déclaré que c’était le cas aussi bien pour les zones touchées par la tempête que pour celles en dehors de la zone.

Ailleurs, le bureau a indiqué que le salaire horaire moyen avait augmenté de 0,4 % pour le mois, légèrement supérieur à l’estimation, même si le gain de 4 % sur 12 mois était conforme. La semaine de travail moyenne est restée stable à 34,3 heures.

Les marchés ont cependant largement ignoré les mauvaises nouvelles, les contrats à terme boursiers étant prêts à ouvrir en force à Wall Street tandis que les rendements du Trésor plongeaient. Les maigres chiffres de l’emploi ainsi que les salaires à peu près conformes aux attentes contribuent à cimenter une nouvelle réduction des taux d’intérêt de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

« À première vue, le rapport sur l’emploi d’octobre dresse un tableau d’une fragilité croissante du marché du travail américain, mais sous la surface se cache un rapport trouble, perturbé par le climat et les perturbations du travail », a déclaré Cory Stahle, économiste à Indeed Hiring Lab. « Même si les impacts de ces événements sont réels et ne doivent pas être ignorés, ils sont probablement temporaires et ne sont pas le signe d’un effondrement du marché du travail. »