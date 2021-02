L’économie américaine a ajouté un modeste 49000 emplois en janvier alors que les poussées de COVID-19 persistaient, mais les restrictions commerciales connexes se sont quelque peu assouplies, marquant le coup d’envoi d’une année qui devrait entraîner une reprise de l’embauche alors que davantage d’Américains sont vaccinés.

Le taux de chômage, qui est calculé à partir d’une enquête différente, est passé de 6,7% à 6,3%, principalement en raison d’une forte baisse du nombre d’Américains travaillant ou à la recherche d’un emploi, a déclaré vendredi le ministère du Travail.

Les économistes interrogés par Bloomberg avaient estimé que 70 000 emplois avaient été ajoutés le mois dernier.

Également décevant: les gains d’emplois totaux pour novembre et décembre ont été révisés à la baisse de 159 000.

Cependant, l’économie a repris la création d’emplois après avoir supprimé des postes en décembre pour la première fois depuis les profondeurs de la pandémie en avril. Le pays a récupéré plus de la moitié des 22,2 millions d’emplois supprimés par la crise sanitaire, car les restaurants, les magasins et autres entreprises fermés par l’épidémie ont été autorisés à rouvrir et les points de vente ont ramené de nombreux travailleurs en congé.

Mais la réembauche a été interrompue par un virus qui s’est propagé dans la majeure partie du pays cet hiver, déclenchant de nouvelles restrictions sur les entreprises, moins de visites de consommateurs et des centaines de milliers de licenciements. Alors que de nombreuses industries ont intensifié les recrutements, les restaurants, les hôtels et les lieux d’arts et de divertissement ont supprimé des centaines de milliers d’emplois au cours des derniers mois.

En janvier, le nombre d’Américains mis à pied temporairement a chuté de 293 000 alors que les restaurants, les magasins et les entreprises ont rappelé certains travailleurs. Environ 27% des chômeurs ont déclaré être temporairement mis à pied, contre 28% le mois précédent. Cela signifie que de nombreux travailleurs pourraient encore être ramenés à leurs anciens emplois.

Mais certains congés et mises à pied temporaires deviennent permanents. Les rangs des travailleurs licenciés de façon permanente ont augmenté de 133 000 à 3,5 millions, laissant des cicatrices durables dans l’économie.

Caressa Maltos, 31 ans, de Seattle, Washington, a été licenciée de ses deux emplois dans la restauration en mars. L’un des restaurants l’a ramenée en mai à environ la moitié de ses heures normales et payée, mais l’a licenciée à nouveau en novembre. Même avec les allocations de chômage, elle a puisé dans ses économies pour couvrir les dépenses de base et a cessé de commander des plats à emporter, de faire des voyages en voiture pour visiter son père et son frère et d’acheter des vêtements.

Elle s’attend à reprendre son travail de serveuse lorsque le restaurant rouvrira début mars, mais seulement pour quelques semaines. Maltos, qui vit avec son petit ami, doit accoucher début avril.

«Je suis nerveuse tout le temps», dit-elle. «Si nous continuons à fermer, y aura-t-il un travail pour moi? Allons-nous littéralement passer à côté? Je n’ai jamais eu d’enfant. J’aimerais pouvoir emmener ma fille en voyage.

Les loisirs et l’hôtellerie, qui comprennent les restaurants et les bars, ont perdu 61 000 emplois supplémentaires en janvier après avoir perdu 536 000 en décembre. La vente au détail a coupé 38 000; soins de santé, 30 000; transport et entreposage, 28 000; et fabrication, 10 000.

Les services professionnels et commerciaux ont mené les industries à créer des emplois, avec 97 000 emplois. Le gouvernement en a ajouté 43 000, mais le total a été gonflé par 85 000 gains dans l’éducation des États et des collectivités locales. Les pertes d’emplois l’année dernière ont déformé les schémas d’embauche et de mise à pied normaux, entraînant des gains d’emplois après des ajustements saisonniers, a déclaré le ministère du Travail. Une bizarrerie similaire a conduit à 34 000 gains de masse salariale dans l’enseignement privé.

En excluant l’éducation, les gouvernements des États et locaux continuent de réduire les emplois dans un contexte de hausse des coûts des soins de santé et de baisse des revenus.

Les cas quotidiens de coronavirus ont atteint des records au milieu des voyages et rassemblements de vacances et du temps plus froid, mais les hospitalisations ont récemment diminué et certaines contraintes sur les restaurants et autres points de vente se sont atténuées, a déclaré Goldman Sachs.

Le nombre d’entreprises ouvertes et d’employés travaillant s’est stabilisé ces dernières semaines après avoir baissé pendant quelques mois, selon Homebase, qui fournit un logiciel de planification des employés.

