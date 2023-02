L’écolière trans Brianna Ghey s’est filmée en train de chanter dans un parc à TikTok avant d’être « poignardée à mort par des adolescents dans les bois »

Une adolescente ASSASSINEE s’est filmée en train de chanter dans le parc où elle serait tuée quelques jours avant d’être poignardée à mort.

Brianna Ghey, 16 ans, a été tragiquement retrouvée morte au Linear Park à Culcheth, Warrington samedi.

Brianna Ghey, 16 ans, a été poignardée à mort dans un parc de Warrington

La police a arrêté deux adolescents soupçonnés de son meurtre

Elle a enregistré un TikTok dans le parc où son corps serait retrouvé

La police avait reçu des appels indiquant que l’adolescent avait été retrouvé gravement blessé et avait couru vers le parc populaire vers 15 heures.

Mais tragiquement, Brianna, de la région de Birchwood à Warrington, a été déclarée morte sur les lieux.

Hier, les flics ont arrêté deux adolescents, un garçon et une fille tous deux âgés de 15 ans, soupçonnés de son meurtre.

Brianna, qui était transgenre, était populaire sur les plateformes de médias sociaux telles que TikTok et Instagram.

Quelques jours avant sa mort, elle a posté une vidéo obsédante d’elle-même marchant dans le parc où son corps serait finalement retrouvé.

Le clip déchirant montre Brianna dans son uniforme scolaire en train de se synchroniser sur une chanson de TikTok intitulée “I’m Just A Kid”.

Cela vient après que des amis ont révélé aujourd’hui qu’elle avait été victime d’intimidation par ses camarades de classe à l’école.

Damian Harry, dont la fille était amie avec Brianna, a déclaré à MailOnline qu’il pensait qu’elle avait été agressée verbalement et physiquement “parce qu’elle était trans”.

Il a déclaré: «Elle a dit qu’elle était dévastée par les abus constants et a même parlé de tout mettre fin.

“C’était parce qu’elle était trans. C’est dégoûtant ce qui s’est passé.

“Son père a apparemment dit qu’il avait évoqué mille fois la protection à l’école. Mais peu a été fait. L’abus était constant parce qu’elle était différente.

« Soyons francs, elle a été victime d’intimidation à cause de sa sexualité. Bien sûr, c’est un crime de haine.

Hier, The Sun a révélé cinq jours seulement avant sa mort qu’elle avait posté une vidéo avec la légende : “J’ai été exclue de l’école.”

Emma Mills, directrice de l’école secondaire communautaire de Birchwood, a déclaré: «Nous sommes choqués et vraiment dévastés d’apprendre le décès de Brianna.

“Il s’agit naturellement d’une période très difficile et pénible pour beaucoup et nous ferons tout notre possible pour soutenir nos élèves et la communauté scolaire au sens large.”

HOMMAGES AUX CÉLÉBRITÉS

Aujourd’hui, les célébrités ont rallié leur soutien à l’adolescent assassiné.

L’acteur d’Eastenders Riley Carter, qui est passé de femme à homme, a condamné le meurtre brutal de l’écolière.

Il a tweeté : “Je suis sorti quand j’avais 16 ans, effrayé mais reconnaissant que ce ne soit pas aussi mauvais pour les personnes trans qu’il y a 10 ans.

«J’étais ravie de voir à quel point ce serait mieux pour les personnes trans 10 ans plus tard et bien… ça semble juste revenir en arrière.

“Le cœur va à la famille de Brianna.”

La chanteuse Sophie Ellis-Bexter a posté : « Cette histoire est tellement déchirante. Mes pensées vont à sa famille et ses amis.”

L’acteur James Dreyfus, qui a joué le célèbre agent de police gay Kevin Goody sur la Thin Blue Line, a déclaré: “Repose en paix, Brianna.”

Cela vient après que sa famille au cœur brisé a fait part de sa douleur.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: “Brianna était une fille, une petite-fille et une petite sœur très aimées.

“C’était un personnage plus grand que nature qui laisserait une impression durable sur tous ceux qui la rencontraient.

“Brianna était belle, pleine d’esprit et hilarante. Brianna était forte, intrépide et unique en son genre.

“La perte de sa jeune vie a laissé un trou énorme dans notre famille, et nous savons que les professeurs et ses amis qui ont été impliqués dans sa vie ressentiront la même chose.

“Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs aimables paroles et leur soutien pendant cette période extrêmement difficile. Nous tenons à remercier la police pour son soutien et les témoins pour leur aide dans l’enquête.

“La poursuite du respect de la vie privée est grandement appréciée.”

Un communiqué de la police du Cheshire a déclaré: “Les détectives ont arrêté deux adolescents à la suite du décès de Brianna Ghey, 16 ans, à Warrington.

“Les services d’urgence ont été appelés au parc linéaire de Culcheth par des membres du public à 15h13 hier après que le corps de Brianna a été retrouvé sur un chemin où elle a malheureusement été déclarée morte.

“Dans le cadre des enquêtes en cours, un garçon de 15 ans et une fille de 15 ans – tous deux de la région – ont été arrêtés, soupçonnés de meurtre.

“Ils sont actuellement en garde à vue pour aider la police dans son enquête.”

La police demandait également aux personnes et aux entreprises de la communauté de fournir toutes les informations dont elles disposaient et de vérifier les images de vidéosurveillance ou de dashcam. Les informations peuvent être signalées en ligne ici, ou en appelant le 101, en citant IML 1476832.