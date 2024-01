L’École Van Cleef & Arpels, Paris, est une école de hard rocks

La culture joaillière est bien vivante entre les mains de L’École, École des Arts Joailliers, et de Van Cleef & Arpels, qui ont récemment ouvert les portes de leur nouvelle entreprise au cœur de Paris. Fondée en 2012 avec le soutien de la maison de joaillerie, l’école a désormais ouvert un vaste nouveau lieu : un espace d’exposition, une librairie, une bibliothèque généreusement équipée et un élégant lieu où sont dispensés une gamme de cours, proposant un enseignement sur tout, de la gemmologie à l’histoire de la joaillerie. la joaillerie et le savoir-faire général, y compris les techniques de sertissage et la conception des laques.

Située dans l’Hôtel néoclassique de Mercy-Argenteau, autrefois une résidence privée, L’École évite les frais d’entrée et tient à accueillir tout le monde à travers ses portes. « Notre objectif est de donner accès au monde de la joaillerie au public le plus large possible », déclare Nicolas Bos, président-directeur général de Van Cleef & Arpels. “Notre monde ne devrait intimider ni repousser personne.”

À l’intérieur de l’École Van Cleef & Arpels

(Crédit image : Van Cleef & Arpels)

La designer, architecte d’intérieur et scénographe Constance Guisset (qui avait présenté une exposition personnelle, « Surprise Party ! Carte Blanche à Constance Guisset Studio » au Fuorisalone 2023 de Milan) était aux commandes de l’intérieur, équilibrant un compromis complexe entre les codes historiques du 19e L’architecture du siècle et l’agencement moderne et fluide de l’intérieur. Elle déclare : « J’aborde l’espace de manière intuitive : lorsque j’entre dans un espace, je me prépare psychologiquement pour en comprendre les volumes. Au fur et à mesure que je m’y déplace, je peux envisager d’abaisser un plafond, car différentes hauteurs peuvent créer une sensation de mouvement. Je peux intégrer une niche dans une certaine zone pour offrir aux visiteurs un lieu de retraite. Et puis, seulement après avoir défini les volumes, je pense à l’ambiance. La forme du meuble contribue à une sensation de confort. J’essaie d’ajouter des lignes douces en utilisant des meubles aux bords arrondis. J’aime les courbes pour leur nature gracieuse et délicate.

Bos ajoute : « Sa façade est si discrète qu’elle crée un élément de surprise. Qui s’attendrait à trouver un si bel écrin en franchissant le seuil de sa porte cochère ? L’adresse du boulevard Montmartre semble plus accessible que notre emplacement de la place Vendôme. Et le quartier environnant, bien que populaire, entretient des liens forts avec la culture et l’art, grâce à ses passages couverts, ses théâtres, l’Hôtel Drouot et le Musée Grévin. J’aime la combinaison des deux. Ce quartier de Paris est aussi associé à la joaillerie, car les bijoutiers et les marchands de pierres ne sont pas loin.

lecolevancleefarpels.com

