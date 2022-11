L’école secondaire Yorkville obtient la désignation Tree Campus de la Arbor Day Foundation – Shaw Local

YORKVILLE – Yorkville High School est l’une des 70 écoles élémentaires, intermédiaires et secondaires des États-Unis à être reconnue dans le cadre du programme Tree Campus K-12 de la Arbor Day Foundation.

La Fondation Arbor Day est la plus grande organisation à but non lucratif dédiée à la plantation d’arbres. Son programme Tree Campus K-12, lancé l’année dernière, encourage les éducateurs à créer des opportunités significatives pour que les élèves interagissent avec les arbres.

« Passer du temps dans la nature stimule l’imagination des enfants, améliore leur santé mentale et physique et les transforme en gardiens de l’environnement à vie », a déclaré Dan Lambe, directeur général de la Arbor Day Foundation. “Nous sommes ravis de voir des écoles comme Yorkville High School montrer la voie dans cet important travail.”

Pour mériter cette distinction, Yorkville High School a atteint quatre objectifs:

• Maintenir une équipe Tree Campus dédiée à la reconnaissance.

• Créer un plan d’éducation qui relie les élèves aux arbres et à leurs avantages globaux.

• Offrez une expérience pratique qui engage les élèves dans les arbres et la communauté.

• Organisez une célébration de la Journée de l’arbre pour célébrer les arbres au sein de l’école ou de la communauté.

“Nous sommes ravis de partager cette nouvelle”, a déclaré Denise Kachlic, enseignante de biologie à l’école secondaire de Yorkville et marraine du club Students Acting For the Environment (SAFE). “Les membres du SAFE Club ont travaillé très dur au fil des ans pour transmettre leur message à l’ensemble du district Y115 et je ne pourrais être plus fier qu’ils aient réalisé cet accomplissement.”

Les membres du SAFE Club 2021-22 inclus dans cette reconnaissance sont la présidente Nora Kelly, la vice-présidente Isabella LoChirco, la secrétaire Samantha Stoedter et la trésorière Sophia Jedziniak.

Les autres membres du club incluent Arianna Nunez, Jee Leggett, Max Guerra, Hamelyn Harzman, Matthias Urena, Jaedon Vaughn, Lily Smogor, Alyssa Novak, Ava Morrison, Paige Madej, Alaina Boule et Evan Rhody.

Les écoles reconnues couvrent 31 États. Au cours de la première année du programme, plus de 15 000 étudiants ont participé à une célébration de la Journée de l’arbre et près de 30 000 arbres ont été plantés grâce à la vente « Tree-plenish » du SAFE Club, contribuant à 475 de ces arbres plantés dans Yorkville et les communautés environnantes.

Plus d’informations sont disponibles sur arborday.org.