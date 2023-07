L’école secondaire Streator nomme les élèves de l’année 2022-2023 – Shaw Local

L’école secondaire Streator a honoré ses élèves de l’année pour l’année scolaire 2022-2023 lors de sa réunion régulière du conseil scolaire mardi.

Les étudiants sont Isabelle Tutko, Département d’éducation professionnelle et technique; Adrianna Ashlock, Département d’anglais; McKenzie Bruce, département des beaux-arts; Iliana Gomez, Département du programme guidé pour le succès ; Connor Akin, Département de la santé et de la forme physique/éducation physique/conduite ; Abbigail Pierce, département de mathématiques ; Cailey Gwaltney, Département des sciences ; Murphy Wilkinson, Département d’études sociales; Adam Million, Département des services aux étudiants ; et Syria Zuniga, Département des langues du monde.