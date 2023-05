L’école secondaire Streator envisage le complexe de la rue James comme futur foyer du programme de soccer – Shaw Local

Le complexe sportif de la rue James pourrait bientôt accueillir l’équipe de soccer Streator Bulldogs.

Plus tôt cette semaine, le surintendant Scott Cameron a informé le Streator High School Board des plans visant à faciliter l’équipe de football des filles sur les terrains de la rue James, espérons-le d’ici l’automne. Le directeur sportif Nick McGurk a déclaré que l’une de ses priorités était de trouver un moyen de faire de la culture du football une situation autonome.

McGurk a déclaré que le lycée a vu une opportunité à James Street, car il s’agit d’une installation sous-utilisée au sein de la communauté.

Cameron a déclaré qu’il y aura 63 000 $ de fonds pour soutenir les améliorations des champs via une subvention de partenariat communautaire avec le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois.

Le Streator High School Athletic Facility est l’endroit où l’équipe de football des garçons joue sa saison à l’automne, tandis que l’équipe de football des filles joue au printemps au Streator YMCA. Le plus gros problème, selon McGurk, est que les installations du lycée sont partagées avec les entraînements de baseball, de softball et de football. En conséquence, les champs subissent une usure importante sans que le terrain ait le temps de récupérer, ce qui le rend moins qu’adéquat pour que des équipes supplémentaires puissent l’utiliser.

Le lycée et la ville travaillent sur la logistique comme s’occuper des terrains et les rendre jouables dès cet automne. Cameron a déclaré que le lycée travaillait sur un accord intergouvernemental et que jusqu’à présent, les responsables de la ville soutenaient le plan de match, y compris le Park Board.

Le directeur municipal David Plyman a déclaré mercredi au conseil municipal de Streator qu’il travaillait avec les responsables de l’école sur l’accord intergouvernemental.