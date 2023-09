L’école secondaire St. Francis obtient la reconnaissance du ruban bleu – Shaw Local

L’école secondaire St. Francis a été nommée école nationale exemplaire de haute performance en 2023 par le ministère américain de l’Éducation, qui en a fait l’annonce le 19 septembre.

Ce prix est la plus haute distinction décernée par le ministère américain de l’Éducation, décernée pour des résultats scolaires supérieurs et la mise en œuvre d’une culture scolaire à multiples facettes très réussie. Seulement 1 % des écoles du pays disposent d’un ruban bleu actif et seules 353 écoles ont reçu ce prix cette année, selon un communiqué de presse.

« Ce prix extrêmement compétitif et prestigieux témoigne de la tradition d’excellence dont notre école est fière depuis plus de 65 ans », a déclaré le président Phil Kerr. « Nous créons un environnement favorable et stimulant où les étudiants peuvent s’épanouir académiquement, spirituellement, physiquement et socialement. Nous honorons l’histoire de notre école en acceptant ce prix et nous attendons avec impatience un avenir toujours brillant pour tous nos Spartans.

St. Francis est la seule école secondaire de Wheaton et la seule école secondaire catholique de la banlieue ouest à avoir jamais reçu ce prix, ainsi que la seule école secondaire catholique de l’Illinois à recevoir ce prix cette année. De plus, c’est la seule école à être nommée Microsoft Showcase School et National Blue Ribbon School la même année, indique le communiqué.

« Ce prix démontre le dévouement de nos professeurs, de notre personnel, de nos étudiants et de nos familles », a déclaré la directrice Raeann Huhn. « Nous sommes extrêmement fiers de notre communauté scolaire et avons hâte de continuer à célébrer cette reconnaissance dans les semaines à venir. »

Une semaine de célébration à l’échelle de l’école devrait débuter le vendredi 29 septembre, lors du rassemblement d’encouragement des retrouvailles, et se poursuivra tout au long de la première semaine d’octobre alors que l’école célèbre le 4 octobre, fête de son homonyme, Saint François d’Assise.

Dans un communiqué de presse, le secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré : « Les dirigeants, les éducateurs et le personnel de nos écoles nationales Blue Ribbon m’inspirent continuellement par leur dévouement à favoriser l’excellence académique et à construire des cultures scolaires positives qui aident les élèves de tous horizons à s’épanouir. académiquement, socialement et émotionnellement.