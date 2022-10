L’école secondaire Seneca sélectionne les élèves du mois de septembre 2022 – Shaw Local

Les élèves suivants ont été sélectionnés par les enseignants et le personnel de l’école secondaire Seneca comme élèves du mois de septembre 2022.

Étudiant du mois : Christopher Poyner

Poyner est le fils de Jennifer et Chris Poyner, de Mazon. Il prévoit d’aller au Joliet Junior College ou dans une université de quatre ans dans le Midwest pour étudier l’ingénierie ou éventuellement la pré-droit / les sciences politiques. Il est actif dans FFA, TSA, Irish Live, young philanthropy, NHS, Math Team, ACES, cross-country, track, Scholastic Bowl, TRUST, Student Ambassadors et Senior Class Vice President.

Modèle du mois : Kate Biros

Kate Biros (Photo fournie par l’école secondaire Seneca)

Biros est la fille de Scott et Tiffany Biros, de Mazon. Elle prévoit de fréquenter une université de quatre ans et une majeure en éducation élémentaire pour enseigner la troisième ou la quatrième année. Plus tard, elle aimerait se marier et fonder une famille. Elle est active dans FFA, FCA, Drama Club, Spanish Club, Scholastic Bowl, Student Council, Superintendent Student Adivsory Council et TRUST.

Étudiante du mois de la fierté irlandaise : Clara Bruno

Clara Bruno (Photo fournie par l’école secondaire Seneca)

Bruno est la fille de Matt et Tami Bruno, de Marseille. Après le lycée, elle veut aller au collège ou dans une école de métiers. Elle est active dans FCA, Spanish Club, groupe, groupe de jazz, basket-ball et piste. Elle a quatre sœurs et deux chiens.

Recrue du mois : Lauren Thomas

Laurent Thomas (Photo fournie par l’école secondaire Seneca)

Lauren est la fille de Melissa et Shannon Thomas, de Mazon. Elle aimerait aller à l’université pour devenir océanographe biologique, s’impliquant dans la psychobiologie des mammifères marins. Elle est impliquée dans Spanish Club, Art Club, Math Team, CIA et Scholastic Bowl.