L’école secondaire Seneca nomme les élèves du mois d’octobre 2022 – Shaw Local

Les élèves suivants ont été sélectionnés par les enseignants et le personnel de l’école secondaire Seneca comme élèves du mois d’octobre 2022.

Élève du mois : Anna Bruno

Anna-Bruno (Fourni par Seneca High School)

Anna est la fille de Matthew et Tamara Bruno de Marseille. Elle prévoit d’aller dans un collège de quatre ans pour courir et obtenir un diplôme en musique et un autre diplôme indécis. Son objectif est de devenir professeur de musique privé et pianiste professionnelle pour les églises et les événements tels que les mariages. Elle aimerait aussi fonder sa propre famille. Elle est active dans la chorale de chambre, le Jazz Band, la comédie musicale (pit crew), la piste, le FCA et le Spanish Club. En dehors de l’école, elle fait partie d’un groupe de jeunes et joue de l’orgue à l’église.

Modèle du mois : Brady Barla

Brady Barla (Fourni par Seneca High School)

Brady est le fils de Rob Barla et Tammy Barla de Seneca. Les plans de Brady après le lycée sont d’étudier la cybersécurité. Il est actif dans le football, la robotique, le NHS et le baseball.

Étudiant du mois de la fierté irlandaise : Tynan Justice

Tynan Justice (Fourni par Seneca High School)

Tynan Justice est le fils de Thomas Justice Jr. et Tracy Justice de Seneca. Après le lycée, Tynan envisage de fréquenter un collège de quatre ans pour étudier la musique ou l’agriculture. Il est actif dans la FFA, la CIA, le groupe, le Jazz Band, la robotique, la TSA, le club espagnol, le club d’échecs, la FCA, le club de théâtre, les comédies musicales, l’équipe de mathématiques, le cross-country, le football et l’équipe de discours.

Recrue du mois : Lillian Pfeifer

Lillian Pfeifer (Fourni par Seneca High School)

Lillian est la fille de Kurt et Christen Pfeifer de Mazon. Elle ne sait pas pour le moment quels sont ses projets après le lycée, peut-être quelque chose sur la voie de la technologie. Elle est active dans le volley-ball, l’athlétisme, le club d’échecs, le groupe, la FFA, le club espagnol, le club de théâtre et le club d’art.