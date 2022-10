L’école secondaire Seneca nomme les élèves du mois d’août 2022 – Shaw Local

Les enseignants et le personnel de l’école secondaire Seneca ont nommé leurs élèves du mois d’août 2022.

Élève du mois – Calvin Maierhofer

Maierhofer est le fils de Jeff et Jenna Maierhofer, de Seneca. Il est indécis, mais ira probablement à l’Université de l’Illinois pour étudier le journalisme. Il est actif dans le cross-country, le basket-ball, le baseball, la National Honor Society, la FFA, 4-H, Math Team, Irish Live, les pièces de théâtre, les comédies musicales, la chorale, la Fellowship of Christian Athletes, Conservation in Action et Senior Class President. Il tient à remercier ses parents et son frère de l’avoir encouragé à s’impliquer et de l’avoir poussé à faire de son mieux.

Modèle du mois – Ashley Alsvig

Ashley Alsvig

Alsvig est la fille de Kevin et JoAnn Alsvig, de Seneca. Elle prévoit de fréquenter l’Université Trevecca Nazarene. Elle est active dans NHS, CIA, FCA, FCCLA, Drama Club, Art Club, TRUST, cross-country, track, Student Ambassadors, Spanish Club, FFA, Senior Class Treasurer, Superintendent Student Advisory Council.

Étudiant du mois de la fierté irlandaise – Elizabeth Reyes

Elisabeth Reyes (Photo fournie par l’école secondaire Seneca)

Reyes est la fille de Samantha Courtright et Alex Reyes, de Marseille. Elle prévoit d’aller d’abord à l’Illinois Valley Community College, puis à l’Illinois State University dans le but de devenir professeur d’anglais. Reyes est impliqué dans le Conseil consultatif des étudiants.

Recrue du mois 2022 – Lily Mueller

Lily Muller (Photo fournie par l’école secondaire Seneca)

Mueller est la fille de Matthew et Katie Mueller de Mazon. Les plans d’études post-lycées de Mueller incluent la fréquentation du collège, puis des études supérieures. Elle ne sait pas exactement ce qu’elle veut comme carrière. Elle est active dans le cross-country, la piste, l’équipe de mathématiques et le club espagnol.