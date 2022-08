L’école secondaire Mendota organise l’inscription jusqu’au 9 août – Shaw Local

Mendota High School accueillera les inscriptions jusqu’au mardi 9 août.

Les parents sont priés de remplir le dossier d’inscription papier qui a été posté à la maison, ou ils peuvent visiter www.mendotahs.org pour les formulaires en ligne. Tous les étudiants du MHS doivent avoir des formulaires d’inscription à jour pour l’année scolaire 2022-2023.

Les parents et les élèves peuvent consulter des informations en ligne telles que l’horaire et les frais de scolarité. MHS encourage les familles à remplir la demande de repas gratuits et réduits récemment envoyée à la maison afin de déterminer si une famille est éligible pour un petit-déjeuner ou un déjeuner gratuit ou réduit. Le MHS Board of Education a de nouveau renoncé à tous les frais d’inscription. Les parents doivent payer l’assurance facultative Chromebook s’ils sont intéressés.

Tous les formulaires d’inscription académique sont disponibles sur www.mendotahs.org . Le premier jour d’école est le mercredi 10 août.

Les questions concernant les itinéraires d’autobus peuvent être adressées au 815-538-6211. Visitez divers comptes de médias sociaux MHS pour les mises à jour. L’application mobile Mendota High School est disponible en téléchargement sur les appareils Apple ou Android en utilisant le code QR sur le site Web de l’école ou en recherchant Mendota HS dans les magasins d’applications. Tous les comptes de médias sociaux sanctionnés par Mendota High School sont liés à l’application personnalisée Mendota HS pour plus de commodité.